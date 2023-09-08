Друзі кажуть, що Леонардо Ді Капріо закоханий у Вітторію Черетті й готовий стати розсудливим

48-річний актор, як виявилося, всерйоз захоплений зовсім не Джіджі Хадід, а італійкою, з якою провів літо на яхті.

Леонардо Ді Капріо прославився не тільки ролями в кіно, а й численними романами з моделями. А також своєю дивною звичкою розлучатися з ними, коли їм виповнюється 25 років. Але Вітторія Черетті, модель із Італії, стала винятком. Їй уже 25 років, і, як кажуть друзі актора, Лео нею всерйоз захопився. Про це пише Daily Mail.

Голлівудський актор зустрічається з італійською моделлю Вітторією Черетті вже щонайменше два місяці. І цього тижня їх бачили за поцілунками в нічному клубі Ібіци.

Джерела, близькі до актора, кажуть, що він "одурманений" Вітторією, яка у свої 25 років на 23 роки молодша за нього, та називають Черетті "його дівчиною".

Лео має репутацію людини, яка зустрічається тільки з жінками до 25 років, і, як відомо, схильний розлучатися з ними після того, як вони подолають цей рубіж — як він це зробив зі своєю останньою серйозною подругою Камілою Мороне, якій зараз 26 років.

Потім він нібито зустрічався з моделлю Джіджі Хадід, яка також не підходила під його профіль — їй 28 років, і в неї є дитина. Також журналісти таблоїдів запідозрили, що його дівчиною стала Нілам Гілл, модель із Великої Британії.

Але цього літа в нього з'явилася нова пасія — італійська модель Вітторія Черетті.

Леонардо все літо таємно літав із нею по всьому світу, що викликало бурхливу дискусію серед друзів зірки про те, що він нарешті відмовився від своїх бурхливих любовних пригод.

Один із них сказав: "Вітторія — вродлива дівчина, але Леонардо, звісно, більшу частину часу оточений безліччю красивих дівчат. Але він обожнює її, а вона його, цього літа вони провели багато часу разом, подорожуючи по світу. На фотографіях із ним було багато жінок, які тусувалися з ним, але те, що в нього з Вітторією, набагато серйозніше".

Вітторія — дочка дизайнерки Франчески Лаццарі, вона працювала моделлю для багатьох брендів. А у світі моди її називають однією з нових супермоделей.

Раніше Фокус писав про Вітторію Черетті і про її стрімкий зліт на модний Олімп. Вона активна в соцмережах, але ще жодного разу не згадувала про свої стосунки з Леонардо Ді Капріо.