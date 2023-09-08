"Завжди в моєму серці": принцеса Євгенія показала архівне фото з королевою Єлизаветою ІІ

Онука покійного монарха зворушливо висловилася про покійну бабусю в перші роковини її смерті.

Принцеса Євгенія показала архівне фото зі своєю покійною бабусею, королевою Єлизаветою II, щоб відзначити рік після смерті монарха у вересні 2022 року. Сімейним знімком донька принца Ендрю та Сари Фергюсон ділиться в Instagram.

На фото принцеса Євгенія сидить поруч з бабусею на лавці біля деревʼяного будиночку.

"Думаю про тебе сьогодні. Дуже сумую за тобою, але пам’ятаю, яке це було життя, повне служіння, любові та відданості всім і твоїй сім’ї, яка тебе дуже любила. Завжди вдячна тобі. І завжди в моєму серці", — написала королівська персона.

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Королева Єлизавета ІІ та принцеса Євгенія

Королева Єлизавета II померла в рік свого Платинового ювілею у віці 96 років в замку Балморал, Шотландія. Вона найдовше правила в історії Великобританії — 70 років.

Покійна королева також була люблячою бабусею для своїх восьми онуків: принца Вільяма, принца Гаррі, Зари Тіндалл, Пітера Філіпса, принцеси Беатріс і Євгенії, а також леді Луїзи Віндзор і її брата Джеймса.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл прокоментувала публікацію принцеси Євгенії трьома емодзі у вигляді сердечка та голубів.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ та королева Камілла поспілкувалися з мешканцями Шотландії в день роковин смерті Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про вшанування памʼяті покійного монарха Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.