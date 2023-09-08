Амбасадорка Victoria "s Secret Доджа Кет люто розкритикувала сукню цього бренду

Співачка нещодавно з'явилася на заході Victoria's Secret World Tour 2023 в ефектній чорній сукні. Але після вона написала в соцмережах, що її вбрання було жахливим і завдавало багато незручностей.

Зазвичай амбасадори тих чи інших брендів не критикують ці бренди, але співачка Doja Cat залишилася настільки незадоволеною чорною сукнею від бренду Victoria's Secret, в якій їй довелося хизуватися на заході бренду, що вона вибухнула довгим критичним постом у соцмережах, пише Page Six.

Доджа Кет сказала, що почувалася некомфортно у своєму образі на рожевій доріжці Victoria's Secret World Tour.

Доджа Кет на заході Victoria "s Secret

Доджа Кет розповіла, що насправді ненавиділа відверту чорну сукню з глибоким декольте.

Претензії до бренду Victoria's Secret вона розписала в сторіз в Instagram, але потім видалила пост.

Доджа Кет на заході Victoria "s Secret

"Це безумство, коли ти одягла сукню, і все стирчить назовні всю ніч, а лямки на сукні стягують твої груди до колін, і все, що ти просив, це просто сукня-комбінація, але ні, ти її не отримала", — написала розлючена співачка.

Для виходу на червону доріжку їй надали прозору сукню-комбінацію з глибоким вирізом і вшитими стрінгами. Але вона була жахливо незручною. Doja Cat зізналася, що сукня буквально "мало не розрізала її, як шматок сиру".

27-річна співачка барвисто описала, що "трусики були вшиті в сукню, тому, коли я одягла їх, вони буквально пройшли через шийку матки і розкололи мене, як шматок сиру чеддер".

Вона також згадала, що сукня "відтягнула їй груди до колін" і після вечора вона почувалася "побитою".

Доджа Кет на заході Victoria "s Secret Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що вбрання їй не сподобалося, Доджа Кет поділилася з шанувальниками своїми знімками в ньому.

Доджа Кет, справжнє ім'я якої Амала Ратна Занділе Дламіні, доповнила незручну сукню від Victoria's Secret чорними туфлями на невеликих підборах, кольє з діамантами і прозорими сонцезахисними окулярами.

Серед інших зірок, які виступали на рожевій доріжці, також були Емілі Ратаковскі, Кендіс Свейнпол, Наомі Кемпбелл і Пріянка Чопра.

А дочка Мадонни, Лурдес Леон, з'явилася на тому ж заході практично голою. Вона одягла лише трусики і сукню-сітку, яка нічого не приховувала.