Королева Єлизавета ІІ завжди хотіла померти в Балморалі: чому саме це місце

З літньою резиденцією у Шотландії повʼязано багато спогадів у покійного монарха.

Королева Великобританії Єлизавета II завжди знала, що хоче провести свої останні дні в замку Балморал у Шотландії, де й вона померла 8 вересня 2022 року. Про це пише Page Six.

"Насправді вона хотіла померти в Балморалі", — розповідає королівська експертка Кеті Ніколл.

Двоюрідна сестра покійного монарха, леді Елізабет Шекерлі, зізналася в інтерв’ю 2020 року, що в шотландській літній резиденції Єлизавета ІІ почувалася найбільш спокійно.

"Я думаю, що [її] справжня смерть була дуже мирною", — вважає Ніколл.

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Замок Балморал Фото: Скриншот

"Вона лягла спати і померла у своєму ліжку в Балморалі. Це завжди було дуже, дуже особливим для неї", — додала вона.

Зокрема експертка розповіла, що лікарняна палата в Абердині, Шотландія, була відведена для королеви, проте не знадобилася.

Мама британського короля Чарльза ІІІ пішла із житт 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

Замок Балморал, який був придбаний чоловіком королеви Вікторії принцом Альбертом у 1852 році, довгий час посідав особливе місце в серці Єлизавети ІІ. Тут вона проводила літню відпустку разом з дітьми та онуками, працювала та відпочивала.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп у Балморалі Фото: The Royal Family

А також часто була тут у дитинстві. Окрім цього, у Балморалі чоловік королеви, покійний принц Філіп, зробив їй пропозицію в 1946 році.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у перші роковини смерті бабусі чоловіка приміряла її сережки.

Також Фокус писав про вшанування памʼяті королеви Єлизавети ІІ її старшим сином та невісткою 8 вересня 2023 року.