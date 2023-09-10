Сара Фергюсон поділилася новим знімком із королівськими коргі Єлизавети II (фото)
Герцогиня Йоркська поділилася новинами про собак королеви Єлизавети, віддавши данину поваги покійному монарху.
Пристрасна любителька тварин, королева Єлизавета II все своє життя обожнювала коней і своїх домашніх коргі. Коли вона померла у віці 96 років, її собак Мьюїк і Сенді передали герцогині Йоркській. Сара Фергюсон поділилася у своєму Instagram-акаунті новою фотографією і зворушливою новиною про собак у першу річницю смерті колишньої свекрухи.
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"Поки ми сумуємо рік потому, ми також святкуємо чудові часи, які ми провели з Її покійною Величністю Королевою, — підписала Сара свою фотографію з коргі королеви Єлизавети. — Вона довірила мені турботу про своїх коргі Сенді та М'юїка і я рада повідомити, що вони процвітають".
Сенді і Мюїк були подаровані королеві Єлизаветі II її сином принцом Ендрю, Сарою та їхніми двома доньками — принцесою Беатріс і принцесою Євгенією. Після смерті монарха 2022 року повідомлялося, що улюблені коргі монарха житимуть у Королівській ложі разом із герцогом Йоркським і Сарою.
Молодша дочка Сари, принцеса Євгенія, також вшанувала честь королеви Єлизавети публікацією у своєму особистому Instagram. Поруч із фотографією, яку ніколи раніше не публікували, на якій вона сидить на лавці зі своєю бабусею по батьківській лінії, Євгенія написала: "Думаю про тебе сьогодні. Дуже сумую за тобою, але пам'ятаю, яке це було життя, сповнене служіння, любові і відданості всім і твоїй родині, яка тебе дуже любила. Завжди вдячна тобі. І завжди в моєму серці".
Нагадаємо, Кейт Міддлтон у першу річницю смерті бабусі чоловіка приміряла її сережки.
Також Фокус писав про вшанування пам'яті королеви Єлизавети II її старшим сином і невісткою 8 вересня 2023 року.