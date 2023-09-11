Смачно пахнути без парфумів. Дієтологиня назвала 5 продуктів, які покращать запах тіла

Виявляється, їжа впливає не лише на наше здоров’я чи самопочуття, а ще й і на запах нашого тіла. Дієтологиня Аліна Дяченко допомагає Фокусу розібратися, як за допомогою їжі можна впливати на природній запах тіла, без косметичних засобів та парфумів.

Запах тіла є природною особливістю кожної людини. На його інтенсивність та характер можуть впливати такі чинники, як рівень гігієни, генетика, потовиділення, наявність захворювань, спосіб життя. Крім того, вживання певних продуктів може також впливати на запах тіла. Ексклюзивно для Фокуса, дієтологиня Аліна Дяченко розповіла про те, які продукти можуть викликати неприємний запах тіла, а які, навпаки, покращити його.

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Чому з’являється неприємний запах?

Фото: Freepik

Зрозуміло, що неприємний запах з рота буде, якщо наїстися цибулі з часником, проте не лише ці продукти можуть бути винуватцями того, що від вас погано пахне. Ви будете здивовані, проте вживання червоного м’яса, через велику кількість амінокислот в складі, також може викликати небажаний запах тіла.

"Вживання певних спецій, часнику, цибулі, алкоголю залишає певні запахи після їхнього вживання, тому що містять хімічні сполуки, які переходять у піт, сечу або повітря, яке видихається", — зазначає дієтологиня.

Якщо ви фанат кави, вам варто знати, що кава також провокує появу неприємного запаху тіла, через те, зо на її перетравлювання організму потрібна велика кількість енергії, що позначається на підвищеному потовиділенні. То цього ж переліку можна віднести ще шоколад, газовані напої, різні види капусти.

Фото: Freepik

"Наприклад, кислі продукти у великих кількостях можуть змінювати кислотність поту, що може вплинути на його запах. А вживання великої кількості білкової їжі може призвести до підвищеної концентрації аміаку, що зі свого боку також впливає на запах тіла", — зазначає Аліна Дяченко.

Та не лише окремі продукти можуть посилювати цю проблему, а навіть кількість чи регулярність вживання їжі. "Варто зазначити, що під час голодування або низькокалорійних дієт організм може почати виділяти ацетон через дихання і піт, відповідно, може з'явитися специфічний запах, — каже дієтологиня.

Продукти для приємного запаху тіла

"Фрукти та овочі, як, наприклад, яблука, груші, цитрусові, ківі, перець, морква, зелені овочі (шпинат, петрушка, кріп, рукола, крес-салат); м'ята; зелений чай допомагають поліпшити природну свіжість запаху тіла", — зазначає Аліна Дяченко.

Яблука

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Яблука містять натуральний антибактеріальний агент, який допомагає боротися з неприємним запахом та діє як природний дезодорант.

Цитрусові

Тіло здатне поглинати запахи апельсинів, лимонів, грейпфрутів, залишаючи на шкірі приємний цитрусовий аромат. Кислоти, які містяться у цитрусових. Здатні вимивати токсини, які впливають на неприємний запах тіла.

Петрушка

У петрушці мітяться настільки сильні масла, які здатні пригнічувати неприємні запахи. Крім того, вона містить багато хлорофілу, який діє як природний дезодорант – допомагає підщелачувати організм та очищувати кров.

Йогурт

Фото: Freepik

Активні живі культури, які містяться в натуральному йогурті мають позитивний вплив на здоров’я ШКТ та допомагають нейтралізувати запах, який викликають сполуки сірки в організмі.

"Пробіотики, які містяться в йогурті, кефірі, сирі, квашеній капусті так само допомагають підтримувати здорову мікрофлору в шлунково-кишковому тракті, що зі свого боку сприятливо впливає на запах тіла", — говорить дієтологиня.

Кардамон та кориця

Кориця допомагає покращити запах вашого тіла, а кардамон має властивість робити дихання свіжим, залишаючи приємний аромат. Це ідеальні спеції для ваших страв та приємного запаху вашого тіла.

Нагадаємо, якщо вас дратує неприємний запах під пахвами і ви ставите питання, як назавжди позбутися його, є кілька порад та прийомів, які можуть виявитися вам корисними.

Раніше, Фокус писав про те, яким способом можна зробити так, щоб у волосся був приємний аромат

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця