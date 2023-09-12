Б'янка Цензорі знову з'явилася в Італії в провокаційному вбранні (фото)

Дружина Каньє Веста залишається вірною собі і продовжує випробовувати терпіння італійців.

Незважаючи на загрозу штрафу і навіть тюремного ув'язнення за неналежне вбрання і поведінку в Італії, ймовірна дружина американського репера Каньє Веста, 28-річна Б'янка Цензорі, продовжує епатувати консервативну публіку Апеннінського півострова. Так, дівчину разом з її коханим помітили у Флоренції, де та знову з'явилася у вельми провокаційному вбранні, пише Daily Mail.

Вона продемонструвала неймовірно пишні груди, вдягнувши топ без бретелей тілесного кольору, схожий на бюстгальтер, який ледве утримував її бюст. До нього вона підібрала відповідні за кольором щільні колготки і прозорі туфлі на підборах. Своє коротке чорне волосся Б'янка акуратно розділила бічним проділом і зачесала за вуха. В одному вусі в неї було кілька сережок-кафів, а на ліву руку одягла кілька каблучок.

Якщо Цензорі була, м'яко кажучи, злегка одягненою, то її чоловік традиційно вибрав чорний вільний одяг, а обличчя замотав чимось на зразок футболки. Очі репер сховав за темними окулярами. Замість взуття на ньому були чорні шкарпетки.

Пара вже майже півтора місяця перебуває в Італії, де, як повідомляється, Каньє надихається для нового альбому і тріумфального повернення не тільки в музику, а й у моду. На думку оглядачів, вульгарне й епатажне вбрання Цензорі — один зі способів розігріти інтерес до майбутнього камбеку репера.

Однак подібні експерименти, як уже йшлося вище, можуть коштувати американцям дуже дорого, оскільки місцеві жителі вельми обурені неповагою Б'янки і Каньє до їхніх традицій і до того, що Італія — консервативна католицька країна, де прогулянки мало не голяка та любовні втіхи на очах у десятків людей не схвалюються.

Поліція вже отримала не одну заяву з вимогою урезонити модні виходи Б'янки і розібратися з поведінкою пари.

Раніше Фокус писав, що друзі Б'янки Цензорі заявили про ізоляцію їхньої подруги Каньє Вестом. За їхніми словами, дівчина з відкритої і товариської людини перетворилася на "застряглу і загублену".