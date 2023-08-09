Каньє Вест планує повернутися в модну індустрію завдяки дружині

Подорожуючи Італією зі своєю коханою Б'янкою Цензорі, репер займається дизайном, пише музику і надихається.

Related video

46-річний американський репер Каньє Вест подумує про те, щоб знову повернутися в модну індустрію. Про це виданню US Weekly розповіло джерело з оточення музиканта. За словами інсайдера, під час подорожі до Флоренції (Італія) у супроводі своєї дружини Б'янки Цензорі репер знову сповнений натхнення і бажання діяти.

"Вони активно подорожують просто зараз, і Каньє був дуже натхненний. Він каже, що займається дизайном, пише музику і надихається", — розповів неназваний співрозмовник.

Він додав, що у Веста є "новаторські плани, щоб струсити індустрію моди":

"Бьянка допомагала Каньє з деякими дизайнами, і вони обидва думають, що їхня мода змінюватиметься в культурі. Каньє відчуває, що він на порозі великого повернення".

У бесіді з журналістами інсайдер також розповів, що зараз у пари триває свого роду "медовий місяць".

"Вони завжди притискаються один до одного і виявляють прихильність", — зазначив він.

Про так зване весілля музиканта й архітекторки з Австралії стало відомо в січні цього року. Деякі ЗМІ стверджують, що їхній шлюб не має юридичної сили, але і Каньє, і Б'янка носять обручки.

Під час своєї нещодавньої подорожі до Італії пара чимало розсердила місцевих жителів. Виною всьому — надмірно відверте та недоречне вбрання Цензорі, яка ходить вулицями в прозорих комбінезонах і топах без бюстгальтера. Що стосується Каньє, то, схоже, його такий образ коханої не шокує. Ба більше, він, як припускають модні критики, сам так одягає дружину, як це було і у випадку з Кім Кардаш'ян. Однак якщо та стала "Іконою моди", то образи Цензорі навряд чи будуть оцінені на такому ж рівні.

Раніше Фокус писав, що дружина Каньє Веста з'явилася на вулицях Рима з голими грудьми.