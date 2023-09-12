Меган Маркл відвідала закусочну на позашляховику за 100 тисяч доларів (фото)

Ресторан швидкого харчування In-N-Out — улюблена закусочна герцогів Сассекських.

42-річна герцогиня Сассекська була помічена разом із подругою біля ресторану швидкого харчування In-N-Out Burger у Голеті, Каліфорнія. Про це пише PageSix.

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Папараці зняли Меган Маркл на передньому сидінні свого розкішного позашляховика Range Rover, який коштує понад 100 000 доларів. Маркл виглядала абсолютно натхненною і широко посміхалася, поки співробітники закусочної збирали її замовлення

Колишня акторка мала невимушений вигляд у чорних сонцезахисних окулярах, а її волосся було зібране у хвіст.

Хоча невідомо, що саме замовила Маркл та її подруга, принц Гаррі раніше розповідав про свої улюблені позиції в меню ресторану швидкого харчування.

"In-N-Out — найкращий! Я замовляю два дабл-дабла у звіриному стилі, картоплю фрі та колу! І це тільки для мене! Мег отримує чізбургер і картоплю фрі з халапеньо, — сказав герцог у січні журналу People. — Я просто дотримуюся кетчупу і їхнього особливого соусу. Так добре!"

Минулого року Маркл розповідала, що вони були частими клієнтами In-N-Out, тому що заклад знаходився прямо біля їхнього особняка в Монтесіто, Каліфорнія.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл засмутилася, що не приїхала до Великої Британії.