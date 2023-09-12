Колишній чоловік Брітні Спірс хоче більше грошей від співачки

Наразі двоє синів Кевіна Федерлайна та Брітні Спірс живуть з батьком та його новою дружиною на Гаваях.

45-річний американський танцюрист Кевін Федерлайн хоче, щоб його колишня дружина, 41-річна співачка Брітні Спірс, платила більші аліменти тепер, коли їхні діти живуть з ним повний робочий день. Про це пише TMZ.

Батько дітей артистки планує звернутися до суду, щоб вимагати від поп-зірки збільшення аліментів на дитину в розмірі 40 000 доларів на місяць.

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Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Як відомо, 17-річний Шон Престон і 16-річний Джейден Джеймс останні кілька років постійно жили з батьком і навіть переїхали з ним та його новою дружиною Вікторією Прінс на Гаваї в серпні 2023.

Примітно, що старшому спадкоємцю колишньої пари незабаром виповнюється 18 років, тому артистка може не платити аліменти за нього.

Проте джерела повідомили, що очікується, що підтримка старшого сина Брітні Спірс залишатиметься незмінною, доки він не закінчить середню школу в червні 2025 року.

Брітні Спірс та Сем Асгарі, з яким співачка наразі розлучається після року шлюбу Фото: instagram samasghari

Як відомо, Брітні дуже рідко спілкується із синами-підлітками. Між ними напружені стосунки.

Нагадаємо, новий бойфренд Брітні Спірс зізнався, що насправді думає про артистку.

Також Фокус писав про дивні танці Брітні Спірс у барі, під час яких вона ледь не згубила свою сукню.