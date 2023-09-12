Емі Шумер звинуватили в кібербулінгу Ніколь Кідман

Очевидно Шумер вирішила пожартувати над Кідман, проте користувачі соцмережі розкритикували такий "гумор".

42-річну американську акторку і стендап-комедіантку Емі Шумер звинуватили в кібербулінгу 56-річної австралійської акторки Ніколь Кідман. Про це пише PageSix.

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Шумер опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографію з Відкритого чемпіонату США з тенісу, на якій Ніколь Кідман сиділа на трибуні в рожевому вбранні і спостерігала за подією.

"Ось як сидять люди", — підписала вона публікацію, маючи на увазі, що дружина Кіта Урбана виглядала як робот. На знімку у Кідман був серйозний вираз обличчя: одна рука підкладена під підборіддя, а інша рука обхоплює лікоть.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Пізніше комедіантка видалила фотографію, зіткнувшись із критикою. Зокрема, фоловери назвали підпис до знімка "підлим", а також звинуватили в "публічному тролінгу".

"Ви зараз піддаєте кібербулінгу володарку "Оскара" і "Еммі" Ніколь Кідман?" — запитав один із підписників.

"У будь-якому разі, приниження інших завжди є ознакою нашої власної внутрішньої невпевненості, тому критики тут мають тримати в руках дзеркало", — додав інший.

Раніше Фокус писав, що Різ Візерспун і Ніколь Кідман відвідали футбольний матч.