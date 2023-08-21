Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Різ Візерспун та Ніколь Кідман відвідали футбольний матч (фото)

Ніколь Кідман та Різ Візерспун, футбольний матч, інтер маямі, велика маленька брехня
Фото: Instagram @reesewitherspoon | Ніколь Кідман та Різ Візерспун

Зірки екрану вболівали за команду "Нешвілл".

Related video

56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман і 47-річна Різ Візерспун відвідали футбольний матч у США в неділю, 20 серпня 2023 року. Спільним знімком "Білявка в законі" та колишня дружина Тома Круза діляться в Instagram.

На фото Кідман позувала з Візерспун, коли вони спостерігали за поєдинком "Нешвілла" з "Інтер Маямі" Девіда Бекхема в Геодіс Парк у Теннессі.

Різ не могла стримати посмішку, притискаючись до своєї близької подруги та колеги.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Австралійська знаменитість, яка народилася на Гаваях, продемонструвала свою струнку фігуру в приталеній чорній водолазці в поєднанні з джинсами, а Різ була в шовковистій темній блузці.

"Чудова ніч з моєю дівчинкою", — зазначила Ніколь у підписі. А Різ побажала удачі "Нешвіллу". Втім, перемогу в поєдинку здобула команда Девіда Бекхема.

Ніколь Кідман та Різ Візерспун

Зазначимо, що двоє знаменитостей виконали головні ролі у двосезонному серіалі "Велика маленька брехня". Як на екрані, так і в житті акторки залишаються хорошими подругами.

Нагадаємо, Різ Візерспун показала своїх двох синів.

Також Фокус писав про розлучення Різ Візерспун та агента з талантів Джима Тота.