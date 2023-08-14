Ніколь Кідман емоційно відреагувала на гавайські пожежі (фото)

Знаменитість, попри відоме австралійське коріння, народилася на цих островах.

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56-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман емоційно відреагувала на масштабні гавайські пожежі. Заклик до дій зірка екрану залишила у своєму Instagram.

Кідман відома своїм австралійським корінням, проте насправді вона народилася в Гонолулу, Гаваї — регіоні, який наразі потерпає від стихійного лиха.

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Батьки акторки, Джанель Енн, медсестра, і Ентоні Кідман, біохімік і психолог, тимчасово проживали в США в 1960-х роках, як на Гаваях, так і у Вашингтоні, округ Колумбія. Гавайське коріння знаменитості відображено навіть в її імені. Хоча вона відома в усьому світі як Ніколь, акторка також отримала гавайське ім’я, коли вона народилася, Hōkūlani, що означає "небесна зірка".

Зараз, коли тихоокеанські острови Гаваї продовжують спустошуватись лісовими пожежами, Кідман закликає своїх шанувальників до дії.

Ніколь Кідман відреагувала на пожежі на Гаваях Фото: Скриншот

"Я приголомшена руйнуваннями на Гаваях і глибоко переживаю за втрату, яку зазнають люди", — почала вона.

Ніколь продовжила: "Я народилася на Гаваях і маю таку любов і зв’язок з островом. Моя сім’я та моя мати поділяють турботу про всіх, чиє життя постраждало та було зруйновано".

Зірка завершила: "Ми допомагаємо, і якщо ви також хочете, перейдіть за посиланням нижче", і надала посилання на Hawai'i Community Foundation, а також на сторінку Червоного Хреста.

Гаваї, а особливо острови Мауї та Біг-Айленд, були спустошені невпинними лісовими пожежами, які почалися у серпні 2023 та забрали життя майже 100 людей.

Тисячі жителів островів були змушені евакуюватися та втратити свої домівки, а пожежі знищили історичне місто Лахайна, колись столицю Гавайського королівства.

Нагадаємо, Ніколь Кідман помітили з двома доньками на публіці.

Також Фокус писав про масштаби пожежі на Гаваях.