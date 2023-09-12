Тандем королеви моди і принцеси сердець: найкращі образи Кейт Міддлтон від Alexander McQueen

Ідеальний крій, бездоганна посадка і дорога тканина — три елементи, які характеризують одяг від Alexander McQueen. Кейт Міддлтон стала ходячою рекламою модного дому, оскільки їй ідеально пасують філософія та якість роботи бренду.

Креативна директорка британського модного будинку Alexander McQueen Сара Бертон оголосила про те, що йде з цієї посади після 26 років роботи, з яких 13 була на чолі бренду. Поки світ перетравлює новину і гадає, хто ж прийде їй на зміну, Фокус вирішив згадати найбільш пам'ятні образи, створені Сарою для її найвідомішої клієнтки — принцеси Уельської Кетрін. Співпраця генія моди і дружини спадкоємця престолу була такою успішною, що не тільки Кейт, а й уся британська аристократія почала одягатися в Alexander McQueen. Найвпізнаваніші риси бренду — ідеальний крій, жіночні силуети, відсутність зайвих деталей. Коротко це можна охарактеризувати словами "стримана розкіш". І Кетрін як ніхто інший уособлює це.

Весільна сукня

Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року стало не тільки найгучнішою світською подією, а й явило світові неперевершений талант нової креативної директорки модного будинку Alexander McQueen Сари Бертон, яка очолила його після самогубства Лі Александра Макквіна 2010 року. Замовлення на весільну сукню з Букінгемського палацу стало для Сари справжнім іспитом на професіоналізм, і від цього багато в чому залежала не тільки її кар'єра, а й успіх Alexander McQueen. Зайвим буде говорити, що із завданням Бертон впоралася блискуче, а вінчальна сукня Кейт навіть через 12 років після знаменної події залишається однією з найзнаменитіших.

Сара Бертон поправляє Кейт Міддлтон весільну сукню Фото: Getty

Позолочена сукня

Під час офіційної поїздки в Малайзію 2012 року принц Вільям із дружиною відвідав державну вечерю в Істана Негара — Малайському національному палаці. Вечерю вів Ян ді-Пертуан Агонг (король) Малайзії. Кейт мала приголомшливий вигляд у зшитій на замовлення білій сукні, прикрашеній квітами малайзійського гібіскуса, вишитими блискучою золотою ниткою. Вона мала закриті рукави і виріз у формі серця. Через вісім років Кетрін вдягла її знову, з'явившись у ній на церемонії BAFTA 2020 року.

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Уперше цю сукню Кейт одягла в Малайзії 2012 року, а потім ще раз з'явилася в ній 2020-го. Фото: Getty Images

Біло-червона сукня

Під час туру Канадою 2016 року Кейт вибрала білу плісировану сукню з червоною контрастною вишивкою з колекції Alexander McQueen Resort 2017. Кольори вбрання відповідали кольорам прапора приймаючої сторони, що було компліментом з боку королівської особи. Поділ виробу мав зубчастий край, а образ Кейт доповнила яскравими червоними аксесуарами. Додамо, що на відміну від оригінальної сукні з колекції, ця була адаптована під дружину принца: вона мала довшу спідницю (до коліна) і вузькі рукави з білими манжетами.

Сукня Кейт для туру Канадою була в кольорах прапора цієї країни Фото: Getty Images

Синя сукня з тафти

На розкішній вечері, влаштованій на честь короля Нідерландів Віллема-Олександра і королеви Максими 2018 року, тоді ще герцогиня Кембриджська Кейт сяяла в сріблясто-синій сукні з тафти з приталеним ліфом і спідницею, що розширюється до середини стегна ("риб'ячий хвіст"). Кейт доповнила сукню елегантними перловими сережками і вишуканим перловим намистом, яке, як повідомляється, колись належало королеві-матері. Образ вона завершила царственими аксесуарами: тіарою "Кембриджський любовний вузол" і сімейним орденом королеви — значком з портретом Її Величності на жовтій стрічці.

На розкішній вечері в Букінгемському палаці Кетрін була чарівна в сукні зі спідницею "риб'ячий хвіст" Фото: Getty

Сукня для коронації Чарльза III

Принцеса Кейт була присутня на коронації короля Чарльза III в сукні з шовкового крепу кольору слонової кістки. Виріб прикрашала вишивка зі срібних злитків із зображенням троянди, будяка, нарцисів і трилисника — ботанічних емблем, що позначають чотири нації. Зверху Кетрін накинула мантію Королівського Вікторіанського Ордена — темно-синю мантію з червоною окантовкою. На думку багатьох модних критиків, цим вбранням дружина принца Вільяма затьмарила саму королеву Каміллу і показала свої амбіції.

На коронації Чарльза III Кейт затьмарила королеву Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, як Сара Бертон створювала весільну сукню для Кейт Міддлтон.