Меган Маркл вразила фанатів образом під час виступу на Іграх Нескорених

Меган вже давно є прихильницею доступної моди і в Німеччині вона носила класичний образ Banana Republic.

Герцогиня Сассекська в стильному образі з'явилася разом із принцом Гаррі на Іграх Нескорених 2023 року в Німеччині. Про це пише Hello.

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42-річна Меган Маркл була одягнена в чорну сукню-сорочку міді Banana Republic зі спідницею А-силуету і рукавами до ліктя. Вона поєднувала свій образ з чорними туфлями на шпильці від Aquazarra і ременем Bottega Veneta.

Меган Маркл і принц Гаррі на Іграх Нескорених Фото: Getty Images

Як аксесуари вона вибрала витончені сережки, каблучку Лоррейн Шварц вартістю 62 000 доларів, зроблену з "діамантів, подарованих з Близького Сходу", а також браслет дружби з бісеру. Вона підняла руку під гучні оплески і сказала, що на ньому ініціали людини, яка не змогла взяти участь в Іграх Нескорених у Німеччині. На браслеті Меган було написано "Я нескорений", що є відсиланням до девізу конкурсу для поранених та інвалідів ветеранів війни. Судячи з усього, цей виріб був подарунком спортсмена зі збірної Канади, повідомляє The Mirror.

Меган Маркл Фото: Getty Images

У своїй першій промові на турнірі цього року Меган привітала всіх присутніх, а потім зробила миле зауваження про своїх дітей.

Мати двох дітей сказала присутнім: "Ми не можемо дочекатися того дня, коли зможемо привести з собою і наших дітей, щоб вони могли відчути, наскільки це приголомшливо".

Нагадаємо, Меган Маркл в образі за 40 тисяч доларів була помічена в аеропорту Лос-Анджелеса.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі здивував зворушливим жестом під час Ігор Нескорених.