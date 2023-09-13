Тейлор Свіфт, Селена Гомес і Шакіра: найкращі вбрання червоної доріжки MTV Video Music Awards
Поки страйкують актори і сценаристи, червоні доріжки музичних заходів збирають зірок.
У вівторок ввечері Тейлор Свіфт очолила найстильніших зірок на червоній доріжці церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Нещодавно Тейлор вирушила в концертний тур, який пройшов із тріумфом і навіть спровокував невеликий землетрус. Натовп знаменитостей зібрався в Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, щоб влаштувати найяскравіше музичне шоу цієї осені.
Цього року весь список претендентів на звання "Артист року" вперше складався виключно з жінок, а мегазірка Тейлор Свіфт очолила список з найбільшою кількістю номінацій.
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І стала тріумфатором, вигравши у всіх восьми категоріях, в яких була номінована. Зокрема в номінаціях "Артист року", "Кліп року" і навіть "Пісня року". В останній номінації переміг трек Тейлор — "Anti-Hero".
Фокус зібрав топ-7 найкращих суконь червоної доріжки MTV Video Music Awards.
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт вийшла на червону доріжку в обтислій чорній сукні Versace з ґудзиками і високим розрізом від стегна.
Образ вона доповнила численними золотими намистами та каблучками і навіть зробила золотий манікюр у тон.
Селена Гомес
Її найкраща подруга і колега Селена Гомес вибрала для свого ефектного виходу оригінальну сукню Oscar de la Renta з глибоким вирізом і квітковим принтом, прикрашеним хитромудрими вирізами.
Образ вона доповнила масивними діамантовими сережками.
Карді Бі
Карді славиться своєю любов'ю до вінтажного вбрання та оригінальних суконь. І червона доріжка MTV Video Music Awards не стала винятком. Вона була одягнена в унікальну сукню, яка ідеально підкреслювала її форми.
Колишня стриптизерка, а тепер успішна співачка одягла сукню від відомого дизайнера Dilara Findikoglu, зроблену із сотень шпильок для волосся, розташованих у вигляді закручених візерунків.
Олівія Родріго
20-річна Олівія Родріго зробила ставку на класику і мала приголомшливий вигляд у срібній сукні Ludovic de Saint Sernin з глибоким вирізом на спині і декольте. Унікальне вбрання було прикрашене кристалами Сваровскі і переливалося у світлі софітів.
Олівія, яка випустила свій другий студійний альбом Guts 8 вересня, поєднувала образ до підлоги зі срібними туфлями на платформі, кількома каблучками з діамантами і чорним лаком для нігтів.
Шакіра
Шакіра, чиє розлучення з футболістом Жераром Піке торік спричинило грандіозний скандал, приїхала на церемонію MTV Video Music Awards з двома синами від Піке: дев'ятирічним Міланом і семирічним Сашком.
Для своєї ефектної появи вона обрала золоту сукню Versace з відкритою спиною.
Шакіра отримала премію Майкла Джексона Video Vanguard
Рита Ора
Британська співачка Ріта Ора, яка нещодавно нарешті зізналася в тому, що вийшла заміж за режисера Тайку Вайтіті, вирішила не обирати надто відкрите вбрання. І з'явилася на червоній доріжці в оригінальній сукні з довгими рукавами від Rodarte.
Вона додала прикраси Nicole Rose, зокрема браслет Diamond Snake Wrap і дворядні сережки з діамантами 18 карат.
А блискучі ботильйони на дуже високій платформі додали її образу оригінальності.
Емілі Ратаковскі
Модель і акторка Емілі Ратаковскі вирішила звернутися до модних архівів і вибрала вінтажне вбрання від Jean Paul Gaultier: прозорий зелений топ з відповідною асиметричною спідницею.
Образ вона доповнила золотистими босоніжками і блискучою сумочкою Fendi.
MTV VMA 2023: повний список переможців
- Кліп року: Тейлор Свіфт — пісня Anti-Hero
- Артист року: Тейлор Свіфт
- Пісня року: Тейлор Свіфт — Anti-Hero
- Альбом року: Тейлор Свіфт — Midnights
- Найкращий поп-артист: Тейлор Свіфт — Anti-Hero
- Найкращий режисер кліпу: Тейлор Свіфт
- Найкраща кінематографія: Тейлор Свіфт
- Шоу цього літа: Тейлор Свіфт
- Найкращий новий артист: Ice Spice
- Найкращий виступ року: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride
- Найкраща колаборація: KAROL G, Shakira — TQG
- Найкращий Hip-Hop артист: Нікі Мінаж — Super Freaky Girl
- Найкращий R&B артист: SZA — Shirt
- Найкращий Rock виконавець: Måneskin — THE LONELIEST
- Найкращий латинський виконавець: Анітта — Funk Rave
- Найкращий Afrobeats: Rema & Selena Gomez — Calm Down
- Найкращий K-Pop артист: Stray Kids — S-Class
- Група року: BLACKPINK
- Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste — Candy Necklace
- Найкраща хореографія: BLACKPINK — Pink Venom
Нагадаємо, раніше Ріта Ора та Емілі Ратаковскі відвідали показ Michael Kors. Також у першому ряду були помічені Блейк Лайвлі в золотистому комбінезоні і Холлі Беррі в оригінальному чорному вбранні.