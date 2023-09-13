Тейлор Свіфт, Селена Гомес і Шакіра: найкращі вбрання червоної доріжки MTV Video Music Awards

Поки страйкують актори і сценаристи, червоні доріжки музичних заходів збирають зірок.

У вівторок ввечері Тейлор Свіфт очолила найстильніших зірок на червоній доріжці церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Нещодавно Тейлор вирушила в концертний тур, який пройшов із тріумфом і навіть спровокував невеликий землетрус. Натовп знаменитостей зібрався в Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, щоб влаштувати найяскравіше музичне шоу цієї осені.

Цього року весь список претендентів на звання "Артист року" вперше складався виключно з жінок, а мегазірка Тейлор Свіфт очолила список з найбільшою кількістю номінацій.

Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards

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І стала тріумфатором, вигравши у всіх восьми категоріях, в яких була номінована. Зокрема в номінаціях "Артист року", "Кліп року" і навіть "Пісня року". В останній номінації переміг трек Тейлор — "Anti-Hero".

Фокус зібрав топ-7 найкращих суконь червоної доріжки MTV Video Music Awards.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт вийшла на червону доріжку в обтислій чорній сукні Versace з ґудзиками і високим розрізом від стегна.

Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ вона доповнила численними золотими намистами та каблучками і навіть зробила золотий манікюр у тон.

Селена Гомес

Її найкраща подруга і колега Селена Гомес вибрала для свого ефектного виходу оригінальну сукню Oscar de la Renta з глибоким вирізом і квітковим принтом, прикрашеним хитромудрими вирізами.

Селена Гомес на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ вона доповнила масивними діамантовими сережками.

Карді Бі

Карді славиться своєю любов'ю до вінтажного вбрання та оригінальних суконь. І червона доріжка MTV Video Music Awards не стала винятком. Вона була одягнена в унікальну сукню, яка ідеально підкреслювала її форми.

Карді Бі на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Колишня стриптизерка, а тепер успішна співачка одягла сукню від відомого дизайнера Dilara Findikoglu, зроблену із сотень шпильок для волосся, розташованих у вигляді закручених візерунків.

Олівія Родріго

20-річна Олівія Родріго зробила ставку на класику і мала приголомшливий вигляд у срібній сукні Ludovic de Saint Sernin з глибоким вирізом на спині і декольте. Унікальне вбрання було прикрашене кристалами Сваровскі і переливалося у світлі софітів.

Олівія Родріго на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Олівія, яка випустила свій другий студійний альбом Guts 8 вересня, поєднувала образ до підлоги зі срібними туфлями на платформі, кількома каблучками з діамантами і чорним лаком для нігтів.

Шакіра

Шакіра, чиє розлучення з футболістом Жераром Піке торік спричинило грандіозний скандал, приїхала на церемонію MTV Video Music Awards з двома синами від Піке: дев'ятирічним Міланом і семирічним Сашком.

Для своєї ефектної появи вона обрала золоту сукню Versace з відкритою спиною.

Шакіра на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

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Рита Ора

Британська співачка Ріта Ора, яка нещодавно нарешті зізналася в тому, що вийшла заміж за режисера Тайку Вайтіті, вирішила не обирати надто відкрите вбрання. І з'явилася на червоній доріжці в оригінальній сукні з довгими рукавами від Rodarte.

Ріта Ора на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Вона додала прикраси Nicole Rose, зокрема браслет Diamond Snake Wrap і дворядні сережки з діамантами 18 карат.

А блискучі ботильйони на дуже високій платформі додали її образу оригінальності.

Емілі Ратаковскі

Модель і акторка Емілі Ратаковскі вирішила звернутися до модних архівів і вибрала вінтажне вбрання від Jean Paul Gaultier: прозорий зелений топ з відповідною асиметричною спідницею.

Емілі Ратаковскі на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ вона доповнила золотистими босоніжками і блискучою сумочкою Fendi.

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Кліп року: Тейлор Свіфт — пісня Anti-Hero

Артист року: Тейлор Свіфт

Пісня року: Тейлор Свіфт — Anti-Hero

Альбом року: Тейлор Свіфт — Midnights

Найкращий поп-артист: Тейлор Свіфт — Anti-Hero

Найкращий режисер кліпу: Тейлор Свіфт

Найкраща кінематографія: Тейлор Свіфт

Шоу цього літа: Тейлор Свіфт

Найкращий новий артист: Ice Spice

Найкращий виступ року: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride

Найкраща колаборація: KAROL G, Shakira — TQG

Найкращий Hip-Hop артист: Нікі Мінаж — Super Freaky Girl

Найкращий R&B артист: SZA — Shirt

Найкращий Rock виконавець: Måneskin — THE LONELIEST

Найкращий латинський виконавець: Анітта — Funk Rave

Найкращий Afrobeats: Rema & Selena Gomez — Calm Down

Найкращий K-Pop артист: Stray Kids — S-Class

Група року: BLACKPINK

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste — Candy Necklace

Найкраща хореографія: BLACKPINK — Pink Venom

Нагадаємо, раніше Ріта Ора та Емілі Ратаковскі відвідали показ Michael Kors. Також у першому ряду були помічені Блейк Лайвлі в золотистому комбінезоні і Холлі Беррі в оригінальному чорному вбранні.