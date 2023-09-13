Шакіра вийшла на рожеву доріжку в сукні з відвертим вирізом на спині

За свою кар'єру колумбійська співачка виграла чотири премії Video Music Awards.

46-річна колумбійська співачка Шакіра відвідала церемонію MTV Video Music Awards 2023, де була удостоєна нагороди Vanguard Award. Про це пише PageSix.

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На заході, який відбувся в Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, артистка з'явилася в розкішному образі. Вийшовши на рожеву доріжку мати двох дітей продемонструвала фігуру в кольчужній сукні Versace з глибоким вирізом-хомутом і розрізом до стегна. Але щойно співачка змінила позу перед фотографами, вона показала відвертий виріз на спині.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Вона доповнила блискучу сукню золотистими туфлями Jimmy Choo і завершила образ сережками-крапельками та кількома золотими кільцями. Шакіра уклала свої довгі локони хвилями і зробила вечірній макіяж.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

"Шакіра — справжня глобальна сила, яка продовжує надихати і впливати на маси своєю унікальною музичною майстерністю. Вона — першопроходець для жінок в усьому світі і одна з перших артисток, які очолили глобалізацію латиноамериканської музики, — сказав Брюс Гіллмер, директор з музичного контенту Paramount+. — Її величезний вплив на музичний ландшафт буде тривалим, оскільки вона продовжує творити і розважати на найвищому рівні".

Шакіра зробила вельми визначну кар'єру: 95 мільйонів платівок, проданих по всьому світу, три премії "Греммі" і чотири нагороди Moon Person. Отже, ні для кого не стало сюрпризом, що цього року вона забирає додому премію Video Vanguard.

Шакіра на церемонії MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Серед минулих переможців Video Vanguard Award — Девід Бові, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастін Тімберлейк, Дженніфер Лопес і Пінк.

Також Фокус писав, що Doja Cat у сукні-павутині на оголене тіло прийшла на церемонію MTV VMA 2023.