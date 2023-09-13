Королева Ранія зʼявилася в елегантному чорно-білому образі (фото)

Дружина короля Йорданії обирає улюблений бренд Кейт Міддлтон.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала елегантний чорно-білий образ під час візиту до Великобританії 12 вересня 2023 року. Знімками в новому аутфіті монарша персона ділиться у своєму Instagram.

"За хвилини до мого виступу на Глобальному Лідерському Саміті COGX у Лондоні", — зазначила дружина йорданського короля Абдалли ІІ.

Для появи у столиці Великобританії королева Ранія обрала білу бавовняну подовжену сорочку британського бренду Alexander McQueen. Його також обожнює дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. Ранія поєднала сорочку з чорними штанами.

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Королева Ранія

До лондонського образу королева додала чорну шкіряну сумку Bottega Veneta, смарт-годинник, кілька прикрас та ремінь від Alexander McQueen.

На ногах Ранії були чорні туфлі-човники. Її волосся було укладене легкими хвилями.

Зазначимо, що Alexander McQueen покидає креативна директорка Сара Бертон, яка створила весільну сукню для Кейт Міддлтон у 2011 році.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Ранія вдало поєднала білу сорочку в елегантному образі.

Також Фокус писав про образ королеви Йорданії у темних відтінках.