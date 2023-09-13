Пранкер таємно пробрався на подіум у Нью-Йорку і побився з охоронцем (відео)

Гості показу абсолютно не звернули уваги на дивне вбрання чоловіка, вважаючи, що це — щось із нової колекції.

У Нью-Йорку проходить Тиждень моди, який не обійшовся цього року без казусів. Так, мережу облетіло відео, де чоловік крокує подіумом як модель. На ньому — шапочка для душу і прозора накидка з пакета для сміття. Образ завершують помаранчеві шорти, чорні шкарпетки та білі кросівки.

Молодий чоловік вальяжно йде повз десятки гостей, поки співробітник служби безпеки не здогадався, що цей товариш — явно зайвий на показі, і, схопивши його в оберемок, потягнув з подіуму.

У відео не менш цікава і реакція публіки. Поки охоронець не зреагував, усі спокійно дивилися на людину, яка йде, вважаючи, що це просто ще одна модель і черговий образ з якоїсь нової колекції.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Коли відео, записане одним із глядачів, пішло гуляти мережею, за лічені години воно набрало сотні тисяч переглядів. Багато інтернет-користувачів привітали пранкера зі вдалим жартом, інші ж вважають, що ця дивна ситуація є свідченням того, що на таких показах такі образи ні в кого не викликають подиву.

"Це демонструє рівень безглуздості такого роду заходів, якщо ти можеш прийти з салатницею на голові або з бабусиною скатертиною замість накидки, і всі вважають це нормальним", — написав один із користувачів.

Пізніше стало відомо, що жартівника звати Фред Бейєр. У нього понад 65 000 підписників в Instagram і майже 300 000 підписників на YouTube. Варто зазначити, що його ідея не нова. Подібна "витівка" вже мала місце торік на Тижні моди в Лондоні, де британка прийшла на Тиждень моди в Лондоні у справжньому чорному мішку для сміття, скроєному під сукню. Елі Марі, молода британська ютуберка, теж хотіла посміятися над часом нестерпними образами індустрії моди та високої моди.

Елі Марі, молодий британський ютубер, теж пройшлася подіумом у сміттєвому пакеті

Тиждень моди в Нью-Йорку розпочався 7 вересня, а останні покази заплановані на 13-те. За кілька днів відомі бренди представили понад 80 колекцій наступного весняно-літнього сезону.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс прийшла на модний показ у весільній сукні.