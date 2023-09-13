Втягнула його в темний вир: Ембер Герд розкритикували в новій біографії Ілона Маска

Ембер та Ілон зустрічалися 2016 року, незабаром після того, як актриса розлучилася з Джонні Деппом.

Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, тому що вона, на думку його рідних, втягнула засновника Tesla в "темний вир", йдеться в новій біографії мільярдера, написаній Волтером Айзексоном. Про це пише Daily Mail.

У новій біографії Ілона Маска зазначається, що брат мільярдера, Кімбал, "пристрасно ненавидів" актрису, а топ-менеджер і друг Маска Сем Теллер заявляв, що вона схожа на Джокера з "Бетмена", бо "досягає успіху в дестабілізації всього".

Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, бо вважала її токсичною. На їхню думку, вона тільки принесла драму в їхні стосунки і все псувала. Вони ненавиділи її так сильно, що навіть "відраза до Джастін (першої дружини Маска) померкла".

Ембер Герд та Ілон Маск Фото: Amber Heard/Twitter

Біографія Маска, написана Волтером Айзексоном під назвою "Ілон Маск", описує ці стосунки як "темний вир", що був найболючішим зі стосунків, у яких коли-небудь перебував засновник Tesla.

Герд почала зустрічатися з Маском під час її розриву з Джонні Деппом у травні 2016 року, а до серпня наступного року вони розлучилися.

Ембер Герд і Джонні Депп Фото: Getty Images

"Це було жорстоко", — говорить Маск про час, проведений із Герд, додаючи, що розрив призвів до "найбільш концентрованого періоду болю", який він коли-небудь переживав.

У книзі Айзексон пише, що 52-річний Маск, у якого 11 дітей від трьох різних жінок, "не був вихований для домашнього спокою".

"Найболючіші зі стосунків у нього були з акторкою Ембер Герд, яка втягнула його в темний вир, що тривав понад рік і спричиняв глибокий біль, який зберігається й донині. Це було жорстоко", — йдеться в книзі.

Вони познайомилися, коли Ембер знялася у фільмі "Мачете вбиває" 2012 року, і Маск погодився стати консультантом. У фільмі йшлося про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції.

Їхня наступна зустріч відбулася на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Герд збиралася розлучитися з Деппом і виявила, що Маск був для неї "ковтком свіжого повітря".

Кілька тижнів потому Маск приїхав провідати Герд у Маямі, де вона працювала. Він доставив її на мис Канаверал, де був запланований запуск Falcon 9.

У книзі стверджується, що Герд "думала, що це було найцікавіше побачення, на якому вона була".

На день народження Маска в червні того ж року вона несподівано відвідала його завод Tesla в Каліфорнії, прилетівши з Італії, де вона працювала.

Їхні стосунки "поглибилися" у 2017 році, коли він прилетів провідати її в Австралію, поки вона працювала над "Акваменом". Маск сказав Ембер, що вона нагадує йому Мерсі, його улюбленого персонажа з відеогри Overwatch.

Згідно з книгою, Герд витратила два місяці на розробку костюма цього персонажа, щоб вона "могла порадувати його в рольових іграх".

Але ці пристрасні стосунки були дуже виснажливими. У книзі йдеться, що Ембер і Маск сварилися всю ніч, а потім він не міг встати з ліжка до полудня.

Вони розлучилися в липні 2017 року, але знову зустрілися ще на п'ять "бурхливих місяців".

Остаточно вони розлучилися після "дикої" поїздки в Ріо-де-Жанейро в грудні 2017 року з Кімбалом, його дружиною і дітьми.

У книзі йдеться: "Коли вони дісталися до готелю, Ілон і Ембер влаштували ще одну бійку. Вона замкнулася в кімнаті і почала кричати, що на неї напали і що Ілон забрав її паспорт".

Команда безпеки Кімбала і Маска спробувала запевнити Херд, що вона може "піти, коли захоче", але вона продовжувала кричати.

Кімбал говорив про Ембер: "Вона справді дуже хороша акторка, тому вона казатиме такі речі, а ви скажете: "Ого, можливо, вона говорить правду", але це не так. Те, як вона може створювати свою власну реальність, нагадує мені мого батька".

Ембер Герд на суді Фото: Getty Images

У підсумку пара ненадовго помирилася, вони разом зустріли Новий рік, але на цьому все закінчилося. Херд досі стверджує, що закохана в Маска. А Айзексон стверджує, що Граймс, з якою Ілон зустрічався після, більше йому підходила. Тому що "її хаос був підкріплений добротою".

Нагадаємо, раніше Граймс заявила, що Ілон не дає їй бачитися з їхнім сином Х.