Аріана Гранде в сльозах зізналася у збільшенні губ (відео)

Зірка зізналася, що вона не проти повторних ін'єкцій у майбутньому, але зараз приймає свою природну красу.

30-річна американська співачка Аріана Гранде зняла для Vogue відео, в якому поділилася своїми ритуалами догляду за шкірою і секретами макіяжу. У ролику, який журнал опублікував на YouTube, вона також відверто розповіла про свої минулі косметичні процедури, зокрема про збільшення губ.

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"Повна прозорість, як красуня, як і мої губи, [я] протягом багатьох років використовувала тонну філерів для губ і ботокса. Я зупинилася 2018 року, тому що почувалася... [це було] занадто. Знаєте, мені просто хотілося сховатися", — сказала вона.

Гранде зупинилася і подивилася вгору, а сльози потекли по її щоках.

"Я не очікувала, що це викличе емоції, — поділилася вона. — Тривалий час для мене краса була прихована, а тепер я відчуваю, що, можливо, це не так, оскільки я перестала користуватися філерами і ботоксом".

Зірка зізналася, що вона не проти повторних ін'єкцій у майбутньому, але зараз вона хоче зберегти свої "заслужені зморшки для сліз і посмішки".

"[Старіння] може бути такою прекрасною річчю. Чи можу я зробити підтяжку обличчя через 10 років? Можливо, так, але це всього лише думки, які, як мені здається, потрібно обговорити. Якщо ми сидимо тут і говоримо про секрети краси, чорт забирай, давайте все це викладемо", — продовжила вона.

Нагадаємо, Аріана Гранде розлучається після двох років шлюбу.

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