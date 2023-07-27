Кайлі Дженнер нарешті зізналася, що збільшила груди

Багато років мільярдерка заперечувала, що у неї були пластичні операції.

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Кайлі Дженнер, нарешті, зізналася, хоч і з жалем, що зверталася до пластичних хірургів і збільшила груди. Хоча вона багато років це заперечувала. Про це пише Page Six.

У новому епізоді шоу "The Kardashians" Кайлі нарешті зізналася, що зробила операцію зі збільшення грудей після багатьох років заперечення того, що у неї була пластична операція.

Кайлі Дженнер Фото: kyliejenner Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

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У фіналі сезону 25-річна Дженнер розповіла, що їй "зробили груди" незадовго до того, як вона завагітніла дочкою Стормі Вебстер, яка народилася 1 лютого 2018 року.

"Я зробила собі груди до Стормі... не думала, що у мене буде дитина, коли мені буде 20", — сказала засновниця Kylie Cosmetics у зізнанні на шоу Hulu.

Раніше Кайлі Дженнер клялася, що не лягала під ніж, натомість розповідаючи, що її пишні форми — це результат ліфчиків пуш-ап. Так. У 2016 році вона писала фанатам у Twitter, що її бюст збільшився через "ці дні" і "вони скоро здуються".

А 2015 року вона розповідала, що, коли хоче збільшити розмір грудей, то просто носить бюстгальтер пуш-ап Victoria's Secret Bombshell за 70 доларів, який обіцяє збільшення бюста на два розміри.

"Я не ділюся цим з багатьма людьми, але всі думають, що я нещодавно збільшила груди, але це не так. Я просто користуюся Bombshell від Victoria's Secret. Це змінює життя", — розповідала Кайлі.

Фото: Instagram kyliejenner

Але в телешоу вона пошкодувала про те, що зверталася до пластичних хірургів.

"У мене були гарні груди. Ідеальний розмір, ідеально було все. І зараз я просто, мабуть, зрозуміла, що не повинна була їх робити. Я б порекомендувала всім, хто думає про це, почекати до народження дітей", — підсумувала мати двох дітей, остання дитина якої народилася в лютому 2022 року.

В епізоді "The Kardashians", що вийшов минулого четверга, Дженнер спробувала спростувати чутки про те, що протягом багатьох років вона піддавалася серйозним пластичним операціям через невпевненість у собі.

Кайлі Дженнер до пластичних операцій Фото: Getty Images

"Одна з найбільших помилок про мене полягає в тому, що я була невпевненою в собі дитиною і перенесла стільки операцій, щоб змінити все своє обличчя, що невірно. Я зробила філери. І я завжди любила себе, і зараз люблю", — сказала вона під час розмови з сестрами Хлої та Кортні Кардаш'ян про їхній вплив на стандарти краси.

Кайлі сказала Хлої і Кортні, що через те, що вони колись знущалися з її вух, вона носила волосся розпущеним і ховала вуха "роками", але їй подобається, що Стормі успадкувала ті ж риси.

Раніше Кайлі побалувалася зі спеціальним додатком, який старить людей, але залишилася незадоволена, злякалася і видалила додаток.