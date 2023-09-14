Наталі Портман була помічена одна на прогулянці на тлі чуток про розлучення з чоловіком (фото)

Знаменитість не коментує новини про її розлучення з Бенджаміном Мільп'є.

42-річну американську акторку Наталі Портман помітили на прогулянці в Парижі, Франція. Про це пише Daily Mail.

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Голлівудська зірка виглядала пригніченою, коли її сфотографували на одній з вулиць французької столиці в розпал чуток про те, що вони з Бенджаміном Мільп'є збираються розлучитися після заяв про те, що хореограф зрадив акторку з молодшою жінкою.

Наталі для виходу обрала блакитну футболку і джинсові шорти, які вона поєднала з білими кросівками Adidas і сіро-коричневою сумкою через плече. Зірка "Чорного лебедя" прикрила очі темними сонцезахисними окулярами, намагаючись поводитися стримано під час прогулянки.

Лише кількома днями раніше Наталі та Бенджамін виглядали неймовірно напруженими, коли їх сфотографували без обручок під час виходу зі своїми двома дітьми. Пара, яка зв'язала себе узами шлюбу 2012 року, взяла на прогулянку своїх дітей — 12-річного Алефа і шестирічну Амалію.

Нагадаємо, Наталі Портман після чуток про розлучення знялася в ефектній фотосесії.

Також Фокус писав про спростування чуток про розлучення Наталі Портман.