Учені з'ясували, що кардамон допомагає контролювати апетит та худнути

Вчені визначили, що популярна спеція кардамон виходить за межі кулінарії і здатна поліпшити ваше здоров'я та потенційно впливати на зниження ваги.

Нове дослідження, проведене A&M AgriLife Техаського університету, засвідчило, що споживання кардамону має масу переваг для здоров'я, серед яких спалювання жиру та зменшення запалення, що робить кардамон "суперпродуктом". Дослідження очолив доктор Луїс Сіснерос-Зеваллос, професор садівництва та харчової науки Техаського університету A&M. Дослідження показали, що кардамон може бути чудовим доповненням до здорового харчування, а також допомогти людям підтримувати здорову вагу і зменшити жир. Про це пише Tech Explorist.

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Доктор Аміт Дхінгра, завідувач кафедри садівничих наук, сказав: "Дослідження професора Сіснероса-Зеваллоса допомагають нам зрозуміти, як різні культури можуть впливати на наше здоров'я".

Дослідження "Насіння кардамону підвищує використання енергії та зменшує жир у мишей шляхом зміни сигналів мозку про розщеплення жиру та споживання енергії" було опубліковано в Міжнародному журналі молекулярних наук. Кардамон — це пряність, яку люблять люди в усьому світі, і це дослідження може зробити її ще більш популярною. Спеція має теплий трав'яний смак та аромат, що поєднує в собі евкаліпт, м'яту і перець.

Сіснерос-Зеваллос заявив: "Наші результати показують, що ця невеличка спеція може сприяти спалюванню калорій, підтримці маси тіла, підвищенню апетиту і впливати на те, скільки ми їмо".

Фото: Freepik

Дослідники використовували тварин, додаючи в їхню їжу різну кількість насіння кардамону. Вони з'ясували, що кардамон робить тварин більш голодними, але також допомагає їм спалювати більше енергії та втрачати жир. Дослідження також дало уявлення про те, скільки кардамону може знадобитися людям — принаймні 77 міліграмів кардамону для дорослої людини, яка важить близько 60 кг. "Ви можете отримати це, з'їдаючи від 8 до 10 стручків кардамону на день", — заявили вчені.

Дослідження показало, що кардамон впливає на частини нашого мозку, які контролюють використання жиру в організмі та виробництво енергії в печінці та м'язах. Сіснерос-Зеваллос також згадав, що інші дослідження показали, що кардамон допомагає зменшити запалення, яке є головним чинником різних захворювань.

Фото: Freepik

Сіснерос-Зеваллос сказав: "Ми з'ясували, що насіння кардамону можна використовувати для поліпшення здоров'я. Його можна використовувати в спорті, здоровій їжі та добавках, щоб робити продукти кращими та здоровішими".

Дослідження показало, що вживання кардамону може допомогти контролювати апетит й знизити вагу. Доктор Сіснерос-Зеваллос вважає, що це відкриття вчених стане у пригоді спортивному харчуванню та допоможе тим, хто одужує від хвороб, які потребують збільшення споживання їжі.

Нагадаємо, спеції і трави використовують люди в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

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