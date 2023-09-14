Що знаходиться в таємничому хмарочосі без вікон із "Секретних матеріалів" (відео)
Величезна будівля височіє посеред Нью-Йорка і вже обросла безліччю легенд і теорій змови.
Люди в соціальних мережах спантеличені загадковим 40-поверховим хмарочосом у Нью-Йорку. Моторошна будівля без вікон виділяється на тлі інших будівель і привертає увагу. Вона заввишки в сорок поверхів і зберігає всі свої таємниці всередині. Навіть актор Том Генкс у 2017 році писав у соцмережах, що це "найстрашніша будівля", яку він бачив. Про це пише Daily Mail.
Таємничий хмарочос неодноразово з'являвся у фільмах і серіалах. Його дебют відбувся у фільмі "Зимові вбивства" 1979 року, згодом він з'являвся в серіалах "Секретні матеріали" та "Містер Робот". Але навколо нього витає ореол таємничості і хмарочос навіть вважають базою "Людей у чорному" та притулком вампірів, адже саме кровососи бояться сонячного світла.
Кожні кілька років зображення і відео моторошного хмарочоса знову циркулюють у соціальних мережах і викликають нові запитання. Ще 2017 року навіть Том Генкс написав у Твіттері: "Це найстрашніша будівля, яку я коли-небудь бачив! Що відбувається там усередині?".
Після того як відео будівлі було опубліковано цього тижня в Twitter і Reddit, коментатори почали сперечатися про те, що знаходиться всередині: одна людина написала: "Випромінює атмосферу МІ-6", а інша пожартувала: "Людям-ящерам не потрібні вікна". Правда про те, що насправді являє собою ця будівля, не зовсім відповідає диким теоріям про інопланетян і вампірів. Але вона досить цікава і має власну історію.
Хмарочос AT&T Long Lines
Хмарочос заввишки 170 метрів розташований за адресою Томас-стріт, 33 у Нью-Йорку. Відомий він як хмарочос Long Lines. Будівля була спроектована і побудована в період з 1969 до 1974 року для розміщення телефонного комутаційного обладнання AT&T (Американської телефонної і телеграфної компанії) — одного з найважливіших телекомунікаційних вузлів у США. Спроєктував його архітектор Джон Карл Варнеке.
Для обладнання було потрібно багато місця і безпека, тому поверхи будівлі вищі за середній (5,5 метрів). Незважаючи на те, що його висота дорівнює 40-поверховій вежі, насправді в ньому всього 29 поверхів. Ходять чутки, що хмарочос спочатку був спроектований таким чином, щоб витримати ядерний вибух, і в ньому було достатньо їжі, щоб у разі катастрофи забезпечити життя 1500 людям протягом двох тижнів. Зовнішні стіни зроблені із залізобетону й облицьовані шведським гранітом.
Для чого хмарочос AT&T Long Lines використовується сьогодні?
З моменту побудови вежа без вікон функціонувала як міжміська телефонна станція AT&T до 1999 року, коли компанія переїхала в інше місце. Сьогодні хмарочос без вікон все ще іноді використовується за своїм первісним призначенням для комутації телефонного зв'язку деякими місцевими операторами зв'язку.
Повідомляється, що інші частини будівлі використовуються як центр обробки даних з високим рівнем безпеки. Зараз вона більш відома як Томас-стріт, 33, а не як будівля AT&T або будівля Long Lines.
Темні таємниці хмарочоса Long Lines
Розслідування The Intercept у 2016 році показало, що коли справа доходить до цієї будівлі, є щось більше, ніж здається на перший погляд. Вони, як і безліч прихильників теорії змови, вважають, що це секретна база АНБ (Агентства національної безпеки). Їхнє розслідування, що включає в себе документи Едварда Сноудена, які просочилися, надало "переконливі докази" того, що будинок 33 на Томас-стріт слугував місцем спостереження АНБ під кодовою назвою "Титанпойнт".
Ресурс The Intercept стверджує, що, за словами колишнього інженера AT&T, "існує великий міжнародний "шлюз", який маршрутизує телефонні дзвінки між Сполученими Штатами і країнами по всьому світу". Як повідомляється, агентство прослуховувало ці дзвінки з охоронюваного приміщення в будівлі AT&T, що є одним із найважливіших місць спостереження Агентства національної безпеки в Сполучених Штатах.
У документах Едварда Сноудена, що просочилися, стверджується, що цю споруду використовували для стеження за телефонними дзвінками, повідомленнями й онлайн-активністю, і все, що в ній відбувалося, носило таємничу назву "Проєкт X". АНБ відмовилося дати The Intercept коментар щодо розслідування, а що насправді відбувається за дверима будівлі, залишається загадкою.
Які ще теорії?
Деякі користувачі соціальних мереж схиляються до диких теорій, що в бетонному хмарочосі ховаються вампіри, або там досліджують інопланетян. Інші вважають, що це притулок для справжніх "Людей у чорному". Треті жартують, що будівля нагадує монументальні споруди з "Дюни", або притулок Бетмена.
Нагадаємо, цього року виповнилося 50 років Вежі Монпарнас, єдиному хмарочосу Парижа, який усі ненавидять.