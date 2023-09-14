Принцеса Беатріс у квітковому ансамблі за $2,400 вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Онука королеви Єлизавети ІІ та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці сходили на виставку в Лондоні.

Принцеса Беатріс була помічена на рідкісному побаченні з чоловіком, італійським бізнесменом Едоардо Мапеллі-Моцці, у Лондоні. Про це пише Hello Magazine.

Донька принца Ендрю та Сари Фергюсон була в квітковому ансамблі, прямуючи до музею V&A. Королівська особа позувала для фотографів перед відвідуванням першої британської виставки, присвяченої творчості знаменитої французької модельєрки. Виставка демонструє роботи Габріель "Коко" Шанель та еволюцію її класичного стилю, який досі має перевагу над модою.

Для вечора в Лондоні принцеса Беатріс обрала квітковий топ британського бренду "The Vampire's Wife", ціна якого становить $1,470, доповнивши його максі-спідницею за $962.

До образу онука покійної королеви Єлизавети ІІ додала чорний клатч Espey з прикрашеною кришталевою застібкою. На ногах королівської персони були чорні замшеві туфлі-човники Jimmy Choo.

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Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці Фото: Getty Images

Едоардо виглядав розкішно в темно-синьому костюмі та білій сорочці. До образу він додав пару замшевих кросівок.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька принцеси Беатріс відвідала перше весілля.

Також Фокус писав про відпустку принцеси Беатріс та її чоловіка в Сен-Тропе.