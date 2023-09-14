Каньє Вест хотів зробити у своєму будинку "бомбосховище 1910-х років"

Музикант поскандалив з архітектором, який не захотів втілювати його задум у реальність.

46-річний американський репер Каньє Вест хотів видалити вікна та електрику зі свого будинку в Малібу вартістю 57 мільйонів доларів, щоб перетворити його на "бомбосховище 1910-х років". Про це пише TMZ.

На Веста подав до суду колишній керівник проєкту реконструкції Тоні Саксон, який стверджує, що його звільнили після того, як він "висловив занепокоєння щодо надзвичайної небезпеки таких дій".

Відповідно до позову Саксона, поданого до Вищого суду округу Лос-Анджелес, він був найнятий для проєкту у вересні 2021 року і працював 16 годин на день на пляжному будиночку, спроєктованому Тадао Андо.

Чоловік стверджує, що спав на підлозі будинку, оскільки працював "менеджером проєкту, сторожем і цілодобовою охороною" майна.

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Каньє Вест Фото: Getty Images

Саксон також стверджує, що скандальний репер заплатив йому лише за один тиждень роботи та ігнорував усі його занепокоєння, доки його зрештою не звільнили в листопаді 2021 року після того, як він відмовився зняти з дому вікна та електрику.

Він розповідає, що тоді музикант погрожував і сказав, що його вважатимуть "ворогом", якщо він не виконає бажання Веста.

"Якщо ти не будеш робити те, що я кажу, ти не будеш на мене працювати, я більше не буду твоїм другом, і ти просто побачиш мене по телевізору", — казав Каньє Саксону. Проте той відповів, що не дивиться телевізор, і його звільнили.

У позові Саксон сказав, що бачення репера щодо будинку полягало в тому, щоб зробити щось на кшталт "бомбосховища 1910-х років" і знести мармурові ванні кімнати, а також видалити вікна, сантехніку та електрику. Зокрема він хотів замінити сходи на гірки.

Наразі Саксон подає до суду на колишнього чоловіка Кім Кардашʼян за низку порушень трудового кодексу, понад 1 мільйон доларів невиплаченої зарплати та відшкодування збитків.

Нагадаємо, Каньє Вест здивував молодят на весіллі у Флоренції.

Також Фокус писав про відверті появи дружини Каньє Веста.