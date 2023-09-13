Градус дедалі вищий: Б'янку Цензорі помітили у Флоренції з майже голими грудьми (фото)

На відміну від Б'янки, Каньє Вест був одягнений із ніг до голови, а його обличчя приховувала намотана на голову чорна футболка.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його 28-річна ймовірна дружина Б'янка Цензорі вже півтора місяця відпочивають в Італії, де за цей час встигли добряче розлютити місцевих жителів. Якщо дівчина викликає скандал щоразу, коли виходить на вулицю у вульгарному й дуже відвертому одязі, то музикант дуже обурив консервативну італійську публіку своїм катанням на човні з голою п'ятою точкою, коли Б'янка стояла перед ним на колінах. Попри те, що обурення щодо зовнішнього вигляду й поведінки пари не вщухає, ні Вест, ні Цензорі знижувати градус напруги, схоже, не збираються. Свіже підтвердження цьому — нова поява подружжя у Флоренції, пише Daily Mail.

Під час останнього шопінгу Б'янка була в прозорому топі-бандо, що практично нічого не приховувало на її пишних грудях, і чорних шортах, завершивши образ прозорими туфлями, які вона тепер постійно носить замість набридлих білих.

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Вест, на відміну від дружини, був куди одягненішим, але його образи викликають подив своєю недоречністю. Цього разу він був у широких мішкуватих штанах, чорній футболці, а його обличчя традиційно було замотане ще однією футболкою так, що виднівся лише ніс. Взуття Каньє традиційно проігнорував і ходив по вулицях у шкарпетках.

Пара пройшлася кількома магазинами міста. В одному з них Б'янка щось дивилася в смартфоні, а потім комусь щиро посміхнулася.

Раніше друзі Б'янки висловили серйозну стурбованість тим, що Каньє фактично ізолював Цензорі від її звичного кола спілкування, і тепер вона почувається "загубленою та застряглою".

Нагадаємо, Фокус писав, що італійці вимагають покарати американську пару за неналежний зовнішній вигляд і поведінку. До речі, човнова компанія у Венеції після секс-скандалу з Каньє довічно забанила його.