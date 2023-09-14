Меган Маркл почувалася "відчуженою" після весілля з Гаррі, — експерт

Американська акторка та онук королеви Єлизавети ІІ одружилися у травні 2018 року.

Меган Маркл була незадоволена, коли їй сказали залишитися в Ноттінгемському котеджі, а не в Кенсінгтонському палаці після її весілля з принцом Гаррі. Про це пише Mirror.

За словами автора "Скандали королівських палаців" Тома Квінна, колишня акторка відчувала себе "відчуженою", коли вони з коханим переїхали в будинок із двома спальнями, який розташований на території Кенсінгтонського палацу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Важливо Меган Маркл порівняли з принцесою Діаною

Квінн сказав, що Маркл, схоже, була "захоплена" ідеєю королівської родини та була розчарована, дізнавшись, що вона житиме "в маленькому котеджі", а не в палаці.

"Я думаю, що насправді вона не надто захоплювалася цим", — сказав експерт.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Проте автори "У пошуках свободи" Каролін Дюранд і Омід Скобі стверджували, що подружжя було в захваті від того, що жило в химерному бунгало.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Вона [у Ноттінгем Котедж] з Гаррі почувалася як вдома — вона завжди могла цвісти там, де її посадили, але вона не переїхала до Лондона, щоб почати нову роботу", — додали вони. "Вона переїхала до Лондона, щоб почати нове життя".

Ноттінгемський котедж був першим подружнім домом герцога та герцогині Сассекських, подарованим покійною королевою Єлизаветою ІІ, перш ніж вони переїхали до Фрогморського котеджу у Віндзорі.

У 2020 році Гаррі та Маркл переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія, після того, як вирішили відступити від посади старших членів королівської родини.

Нагадаємо, чому Лілібет та Арчі не приєдналися до батьків під час подорожі до Європи.

Також Фокус писав про зустріч герцогів Сассекських з українськими військовими на Іграх Нескорених 2023.