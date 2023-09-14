Кейт Мосс виглядає невпізнаваною на нових знімках папараці (фото)

Зірка подіумів проводила час зі своєю родиною.

49-річну британську супермодель Кейт Мосс помітили за курінням біля лондонського ресторану. Про це пише Page Six.

Колишня дівчина Джонні Деппа, яку називали "найкращим курцем усіх часів", була сфотографована, коли палила цигарку в районі Мейфер зі своїм братом Ніком і їхнім татом Пітером.

Мосс, яка минулого року почала рекламувати свій новий оздоровчий бренд Cosmoss, була в яскраво-рожевій блузці в синій горошок. Модель поєднувала її з темними джинсами прямого крою та чорними човниками з відкритим носком.

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Важливо Кейт Мосс звинувачують у вживанні заборонених речовин

49-річна знаменитість, судячи з усього, була без макіяжу, демонструючи свій природний колір обличчя, підносячи цигарку до рота.

Кейт Мосс була відома своєю любов’ю до заборонених речовин, і друзі прозвали її "Танк" у розпал вечірок у 90-х. Зокрема, на початку 2000-х британську модель називали "Кокаїновою Кейт" після її зйомки для реклами кока-коли, яку вона нюхала на камеру.

Нагадаємо, 20-річна Ліла Мосс показала свого коханого.

Також Фокус писав про зйомку Кейт Мосс для модного бренду.