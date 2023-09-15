51-річний Джаред Лето оголив торс на вечірці Vogue World (фото)
Захід став британською відповіддю на культовий Met Gala у Нью-Йорку.
51-річний американський музикант та актор Джаред Лето оголив свій торс на вечірці після Всесвітнього шоу Vogue World у Лондоні у четвер, 14 вересня 2023. Про це пише Daily Mail.
Напередодні зірки шоу-бізнесу та члени королівської родини зібралися в Theatre Royal Drury Lane.
Джаред Лето був серед гостей заходу та розкрив свою сорочку під час вечірки в приватному клубі для членів George у Мейфері. Соліст гурту "30 Seconds To Mars" продемонстрував свій оголений торс і висунув язик.
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Демонструючи своє почуття стилю, актор одягнув білий піджак без сорочки, який він поєднав із парою чорних штанів.
Джаред додав електричну блакитну тінь для повік, низку срібних підвісок і пару чорних рукавичок.
Оголошена як "багатоактне свято британського сценічного мистецтва", блискуча одноразова феєрія поклала початок Тижню моди у Лондоні 2023.
Подія, яку називають британською відповіддю на культовий Met Gala, є плодом діяльності головної редакторки Vogue Анни Вінтур.
Нагадаємо, Джаред Лето вирушив на прогулянку з 27-річною моделлю.
Також Фокус писав про відпочинок Джареда Лето в горах, під час якого він продемонстрував підтягнуту фігуру.