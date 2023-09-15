Вагітна Сієнна Міллер прийшла на показ Vogue в ефектному вбранні від Schiaparelli

Акторка явно взяла сторінку з керівництва Ріанни зі стилю під час вагітності.

Британсько-американська акторка Сієнна Міллер продемонструвала свій животик на червоній доріжці заходу Vogue World у Лондоні. Про це пише PageSix.

41-річна зірка дебютувала на червоній килимовій доріжці, продемонструвавши образ Schiaparelli Haute Couture, що складався з двох частин — укороченого топа з коміром і довгими рукавами, а також відповідної кремової пишної спідниці.

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Ефектний ансамбль Міллер доповнила чорними колготками і туфлями-човниками на підборах, а в якості аксесуарів вибрала золоті сережки.

Сієнна Міллер на червоній доріжці Vogue World Фото: Getty Images

Це друга дитина зірки "Американського снайпера" — і її перша дитина від 26-річного Олі Гріна, з яким вона у стосунках з лютого 2022 року. Міллер уперше показала свій цікавий стан у бікіні під час пляжного відпочинку на Ібіці минулого місяця. Другу дитину — 10-річну доньку Марлоу — акторка ділить із колишнім Томом Старріджем.

На всіяній зірками червоній доріжці Vogue World до Міллер долучилися Ріта Ора, Кейт Вінслет, Дав Кемерон та інші відомі імена — разом, звісно ж, з представницею журналу Анною Вінтур. Другий щорічний захід Vogue World присвячений британському театру і моді з показом творінь різних дизайнерів на честь відкриття Тижня моди в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Кейт Вінслет вийшла на червону доріжку шоу Vogue World в ідеальному брючному костюмі.