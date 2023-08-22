41-річна Сієнна Міллер чекає на другу дитину (фото)

Акторка приховувала свою вагітність від усіх. У неї вже є 10-річна донька Марлоу від попередніх стосунків.

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Британсько-американська актриса Сієнна Міллер здивувала шанувальників тим, що довго приховувала свою другу вагітність. Про цікавий стан знаменитості стало відомо після того, як вона з'явилася в крихітному бікіні на Ібіці, де відпочиває з друзями. Судячи з фото, які облетіли мережу, зірка чекає на появу дитини, про що красномовно свідчить її кругленький живіт, пише Daily Mail.

На акторці був купальник цегляного кольору із зав'язками, а очі Міллер сховала під сонцезахисними окулярами. Волосся вона залишила розпущеним.

Після того як скупалася в морі, вона загорнулася у великий сірий рушник і витерлася, а потім пішла з компанією в ресторан Es Torrent.

Зірка, у якої є 10-річна донька Марлоу від її колишнього коханого, актора Тома Старріджа, наразі зустрічається з 26-річним Олі Гріном. Пара підтвердила свій роман на вечірці Vanity Fair ще в лютому 2022 року.

В одному з інтерв'ю Сієнна зізналася, як думала, що вийде заміж до 30 років, але стосунки, в яких вона була в ті роки, не склалися.

"Я вклала те, що здавалося важливим, у щось, що було просто відром із дірою в людині. Я втратила час. І я відчувала, що час дійсно був моєю валютою", — сказала вона в бесіді із журналістами британського Vogue. Акторка поспішила уточнити, що має на увазі не Тома, з яким вона зустрічалася з 2011 до 2015 року і народила йому доньку. Зараз вони залишилися друзями, а Старрідж зустрічається з акторкою Алексою Чанг.

До стосунків з Томом Сієнна була заручена з Джудом Лоу, поки він не зрадив їй з нянею своїх дітей, а також зустрічалася з актором Батлазаром Гетті.

Сієнна свого часу зустрічалася з Джудом Лоу Фото: Getty Images

Міллер не раз говорила, що хоче трьох дітей, і що бути матір'ю — її найулюбленіша робота.

Раніше Фокус писав, що співачка Ріанна народила другого сина.