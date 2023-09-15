Меган Маркл приміряла дорогоцінний годинник принцеси Діани (фото)

Аксесуар з історією та особливим значенням для принца Гаррі оцінюється в 17 800 фунтів стерлінгів.

Меган Маркл вийшла на публіку зі знаменитим годинником принцеси Діани за 17 800 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Дружина принца Гаррі приєдналася до нього під час Ігор нескорених у Дюссельдорфі, Німеччина. Одним з образів колишньої акторки став осінній ніжно-шоколадний ансамбль, який вона доповнила аксесуаром з історією. Згодом вона переодягнулася у світлий аутфіт, проте годинник принцеси Діани залишила на собі.

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Меган Маркл з годинником принцеси Діани Фото: Getty Images

Кохана меншого сина покійної принцеси Діани одягла її годинник Cartier вартістю 17 800 фунтів стерлінгів, а свою обручку Lorraine Schwartz за 62 000 доларів, оздоблену "діамантами, подарованими з Близького Сходу", замінила на тенісну каблучку 1972 року за 2800 доларів від Shiffon and Co.

До образу Меган також додала любовний браслет Cartier вартістю 6200 доларів

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

За словами колишнього дворецького покійної колишньої дружини короля Чарльза ІІІ, Пола Баррелла, після того, як Діана загинула в 1997 році, монарх дозволив своїм двом синам вибрати особливий предмет з її колекції ювелірних виробів для збереження.

Принц Гаррі був тим, хто спочатку попросив її обручку, а Вільям замість цього вибрав годинник Cartier. Проте, коли старшому сину принцеси Діани настав час освідчуватися Кейт Міддлтон, герцог Сассекський віддав дорогоцінну прикрасу.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл назвали "народною принцесою" та порівняли з мамою принца Гаррі.

Також Фокус писав про причину зникнення обручки Меган Маркл.