"Ніколи не могла уявити": Маша Єфросиніна відреагувала на вирок в РФ

Українську журналістку заочно засудили до семи років колонії. Рішення винесли в Москві за поширення "фейків" про дії ЗС РФ на території України.

44-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на судовий вирок в РФ 15 вересня 2023 року. Своїми думками після заочного засудження у Москві зірка поділилася в Instagram.

Знаменитість, яку росіяни звинуватили в поширенні військових "фейків", зізналася, що знову приймає привітання від друзів, як це було після новин про заочний арешт.

"Чи знайдуться ще люди, в яких язик ворухнеться назвати нас "братськими народами"? Бо це ж вже не просто різні країни — це паралельні реальності!" — зазначила Єфросиніна.

Журналістка додала, що саме через страх таких вироків медійні та звичайні люди в Росії протягом півтора року повномасштабного вторгнення в Україну бояться висловлюватися на цю тему. За словами Маші Єфросиніної, вони навіть бояться поставити лайк під чесним дописом.

"Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кровʼю Маріупольских руїнах", — додала уродженка Керчі.

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Маша Єфросиніна відреагувала на вирок в РФ

Зокрема Єфросиніна зізналася, що ніколи не могла уявити, що побачить поруч зі своїм іменем слово "колонія". А також звернулася до колишніх колег, які живуть та працюють в Росії.

"Мені начхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! У своїй країні!… Ми нашу країну відновимо, бо люди, які мають сенс, мають силу! А ось як житимете ви? Та й чи живете ви вже?" — риторично запитала дружина Тимура Хромаєва, який наразі служить у ЗСУ.

Маша Єфросиніна відреагувала на вирок в РФ Фото: Скриншот

Приводом для вироку Єфросиніної стали її пости в соцмережах. Журналістці також заборонили адмініструвати свої сторінки протягом трьох років.

Згідно з постановою суду, кримінальну справу на українську телеведучу завели 7 квітня 2022 року. У березні 2023-го її оголосили в розшук, а в травні Басманний районний суд заочно відправив її в СІЗО.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна привітала з річницею весілля чоловіка, який наразі служить у ЗСУ.

Також Фокус писав про те, що сестра Маші Єфросиніної продовжує жити в РФ, а нещодавно Ліза Ющенко розважалася з росіянами в Монако.