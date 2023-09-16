Сальма Хаєк у сукні на одне плече позувала в паризькому саду (фото)

Знаменитість обирає улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон, поставши в сукні Alexander McQueen.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк у сукні на одне плече позувала в саду в Парижі. Знімками дружина 61-річного французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно ділиться у своєму Instagram з понад 26 млн підписників.

Зірка фільму "Фріда" продемонструвала фігуру в червоній шкіряній сукні на одне плече британського бренду Alexander McQueen, який часто обирає принцеса Уельська Кейт Міддлтон та королева Йорданії Ранія. Проте нещодавно стало відомо, що креативна директорка бренду Сара Бертон покидає його.

Н﻿а ногах знаменитості були сріблясті босоніжки на підборах. Вона зібрала своє чорне волосся в масивний пучок, додавши до образу сережки та каблучку.

Сальма розповіла, що вони в Парижі святкують річницю "Kering" — компанія, генеральним директором якої є чоловік акторки. Вона володіє Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen.

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Сальма Хаєк

"Подобається цей образ. Приголомшливо", — відреагувала в коментарях наречена засновника Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, яка нещодавно провела час із Сальмою на одному із заходів.

Нагадаємо, Сальма Хаєк у компанії чоловіка відвідала благодійний захід Kering Foundation.

Також Фокус писав про секрет підтягнутої фігури 57-річної Сальми Хаєк.