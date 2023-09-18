Енергія на нулі. Топ 10 поширених причин, чому ви швидко втомлюєтеся

Почуття втоми може бути пов'язане із безліччю різних чинників, як фізичних, так і психологічних. Важливо розібратися в причинах, щоб повернути у своє життя бадьорість та енергію.

Відчуття втоми після довгого дня або напруженої діяльності — це нормально, але регулярне відчуттявтоми і стомлення може викликати занепокоєння. Існує кілька потенційних причин, через які ви можете легко втомитися, і розуміння цих факторів може допомогти вам вжити заходів для підвищення рівня енергії та поліпшення загального самопочуття. Про це пише Onlymyhealth.

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Нестача сну

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Однією з найпоширеніших причин відчуття втоми є нестача якісного сну. Неспокійний сон, безсоння або порушення сну можуть призвести до недостатнього відпочинку, спричиняючи втому протягом дня.

Стрес і тривога

Психічний та емоційний стрес може позначитися на вашому енергетичному рівні. Стрес спричиняє викид гормонів стресу, зокрема кортизолу, який може порушити режим сну й викликати відчуття втоми.

Харчування

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Ваш раціон харчування відіграє важливу роль у рівні вашої енергії. Споживання занадто великої кількості цукру або рафінованих вуглеводів може призвести до енергетичних збоїв, а нестача продуктів, багатих поживними речовинами, може спричинити у вас відчуття виснаження.

Зневоднення

Навіть легке зневоднення може призвести до відчуття втоми та млявості. Достатня гідратація має вирішальне значення для підтримання правильних функцій організму та рівня енергії.

Нестача фізичної активності

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Дивно, але нестача фізичних вправ може призвести до зниження рівня енергії. Регулярна фізична активність покращує кровообіг, збільшує постачання тканин киснем та підвищує загальну витривалість.

Хвороби

Певні захворювання, такі як анемія, захворювання щитоподібної залози, діабет і синдром хронічної втоми, можуть спричиняти стійку втому. Якщо ви постійно відчуваєте втому, варто обговорити це з вашим сімейним лікарем.

Побічні ефекти ліків

Деякі ліки можуть викликати сонливість або втому як побічний ефект. Якщо ви нещодавно почали прийом нових ліків і помітили підвищену стомлюваність, зверніться до лікаря.

Перенапруження

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Надмірне фізичне або розумове навантаження без достатнього відпочинку може призвести до вигорання й виснаження. Важливо знайти баланс між продуктивністю та турботою про себе.

Відсутність режиму

Непостійний режим сну, нерегулярний час приймання їжі та безладний розпорядок дня можуть порушити внутрішній годинник вашого організму, що також призведе до втоми.

Порушення сну

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Такі стани, як апное уві сні, синдром неспокійних ніг і безсоння, можуть завадити вам повноцінно висипатися, провокуючи появу втоми протягом дня.

Як бачите, невеликі зміни у способі життя можуть суттєво вплинути на те, наскільки енергійним ви почуваєтеся протягом дня.

Нагадаємо, втома, нудота й оніміння рук є ознаками та симптомами дефіциту магнію в організмі.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не можете "розворушитися" після обіду, спробуйте ці 5 продуктів, які підвищать енергію і допоможуть активно продовжити свій день.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.