Втома, нудота та оніміння рук: 5 ознак і симптомів дефіциту магнію

Дефіцит магнію виникає, коли ваш організм недоотримує достатньої кількості цієї важливої поживної речовини. І якщо у вас низький рівень магнію протягом тривалого періоду часу, це може спровокувати певні захворювання та ускладнення.

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Магній відіграє важливу роль в організмі, особливо в роботі серця, м'язів та нирок. Він допомагає регулювати функції нервів і м'язів, збалансувати рівень цукру в крові та виробляти білки, кістки і ДНК. Тривала гіпомагніємія (нестача магнію) може спричинити високий кров'яний тиск, діабет 2 типу, остеопороз, мігрень. Про це пише Yahoo.

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Більшість людей отримують достатньо магнію зі свого звичайного раціону. Цей мінерал можна знайти у звичних продуктах: бобові, зелені листові овочі, насіння, цільнозернові продукти, молоко або йогурт. Однак рівень магнію може бути низьким через різні стани здоров'я, надмірне вживання алкоголю або приймання деяких ліків.

Рекомендована щоденна кількість магнію варіюється залежно від віку, статі, а також від того, вагітні ви чи годуєте грудьми. Середньостатистичній дорослій людині потрібно 320-420 міліграмів (мг) магнію на день.

Якщо ви перебуваєте на ранніх стадіях дефіциту магнію, ваші симптоми можуть бути досить легкими.

Втома та слабкість

Фото: Freepik

Гіпомагніємія означає, що вашому організму не вистачає необхідних поживних речовин. Це може викликати у вас відчуття втоми і слабкості, особливо на ранніх стадіях дефіциту магнію.

Магній також відіграє роль в обміні речовин. Метаболізм — це хімічний процес, який перетворює їжу на енергію. Коли у вашому організмі стає менше магнію, ваш метаболізм може змінитися, внаслідок чого ви відчуватимете слабкість і втому.

Симптоми, що прогресують

Магній відіграє важливу роль у функціонуванні нервів, м'язів і серця. Він допомагає транспортувати кальцій і калій через клітинну мембрану. Цей процес важливий для:

проведення нервових імпульсів;

скорочення м'язів;

регулювання серцевого ритму.

Коли вашому організму не вистачає магнію, його недостатньо для виконання цих функцій, що може вплинути на ваші нерви, м'язи та серце.

Оніміння та поколювання

Фото: Freepik

Магній допомагає проводити нервові імпульси. Низький рівень магнію може спричинити оніміння і поколювання, особливо в ногах і руках. Оніміння може призвести до зниження чутливості, а це може підвищити ймовірність травмування онімілої частини тіла. Якщо ви відчуваєте оніміння і поколювання, ваш лікар може порекомендувати вам вправи.

Оніміння та поколювання можуть бути симптомами важчих або хронічних захворювань. Якщо ви відчуваєте постійне оніміння або поколювання, поговоріть зі своїм лікарем, щоб він міг оцінити ваші симптоми і призначити додаткове обстеження.

М'язові спазми

Оскільки магній допомагає контролювати м'язові скорочення, низький рівень цієї поживної речовини може ускладнити рух м'язів. Ви можете відчувати мимовільні скорочення м'язів. Іноді у людей із дефіцитом магнію можуть спостерігатися судоми (різкі, нерегулярні рухи).

Аномальний серцевий ритм

Фото: Freepik

Оскільки магній допомагає регулювати серцевий ритм, його нестача може призвести до порушення серцевого ритму (аритмії).

Дефіцит магнію також може призвести до спазмів коронарних артерій. Спазм коронарної артерії — це раптове звуження артерій серця, що може відчуватися як гнітючий біль у грудях. Біль може також поширитися на щелепу або руку.

Нудота і блювота

Якщо у вас дефіцит магнію, у вас може виникнути нудота, блювота або втрата апетиту.

Ви можете отримати більше магнію, приймаючи добавки магнію і додаючи до свого раціону більше продуктів, багатих на цю речовину. Однак такі симптоми, як нудота, блювота і втрата апетиту, можуть ускладнити вживання їжі або добавок.

Коли слід звернутися до лікаря

Якщо у вас є симптоми дефіциту магнію, вам слід поговорити з вашим лікарем. Він перевірить ваш рівень магнію і порекомендує варіанти лікування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця