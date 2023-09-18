"Лікарі пропонували відмовитися від мене": як дівчина із синдромом Дауна потрапила в Gucci

Дівчина, в яку не вірив ніхто, крім її батьків, досягла неймовірних успіхів не тільки в моді.

21-річна модель із синдромом Дауна Еллі Гольдштейн стала власницею маєтку в Ессексі (Англія), на який сама заробила завдяки показам і зйомкам для обкладинки Vogue у травні цього року, пише Daily Mail.

Еллі — перша модель із синдромом Дауна в історії моди, яка брала участь у великих міжнародних кампаніях. Так, Gucci найняв її для своєї реклами "Нетрадиційна краса", завдяки чому вона потрапила на обкладинку італійського Vogue 2020 року.

Однак початок життєвого шляху дівчини був важким. Одразу після її народження медики запропонували батькам відмовитися від неї ще в лікарні, оскільки стверджували, що вона ніколи не ходитиме й не говоритиме.

Народження дитини із синдромом Дауна стало для Івонн і Марка Гольдштейнів справжнім шоком, оскільки допологові обстеження не виявили жодних генетичних відхилень. Незважаючи на рекомендації лікарів, вони не відмовилися від доньки і мали твердий намір зробити її життя максимально комфортним.

Коли дівчинці виповнилося п'ять місяців, у лондонській лікарні Грейт-Ормонд-Стріт їй зробили операцію із закриття дірок у серці, з чим народжуються до половини дітей із хворобою Дауна. Процес тривав 10 годин, проте лікарі не були впевнені, що малятко виживе.

"Я ніколи не забуду відчуття, як кров витікає з мого тіла, коли мені довелося підписувати форми згоди, знаючи, що ризики для життя Еллі були дуже високими, але навіть вищими, якби їй не зробили операцію", — згадувала мама Еллі, Івонн, зі сльозами на очах.

Крихітка провела 10 днів у реанімації та ще тиждень — у відділенні інтенсивної терапії. Любов до життя виявилася сильнішою, і вже за три тижні Гольдштейни забрали доньку додому.

Вони зробили все, щоб Еллі жила, як усі діти, і це дуже допомогло їй у майбутньому. Всупереч усім прогнозам, у 18 місяців вона могла робити кілька кроків, хоча прогрес був повільнішим, ніж у більшості малюків, оскільки її батьки працювали над зміцненням її м'язового тонусу за допомогою фізіотерапії. До третього дня народження вона вже говорила реченнями.

Коли Еллі пішла в приймальний клас місцевої загальноосвітньої державної школи в Ілфорді, Ессекс, вона вже вміла читати завдяки своїй любові до книжок "Топсі і Тім".

У школі діти і вчителі прийняли її не особливо прихильно.

"Ми оглянули деякі школи з особливими потребами і виявили, що діти просто не були такими здібними, як Еллі, тож ми вирішили, що для неї краще бути поруч із дітьми, на яких вона могла б рівнятися і копіювати їхню поведінку. Але я чула, як батьки казали: "Її не повинно бути тут". Я думаю, це тому, що раніше вони плутали її стан з її характером — вона жвава, пустотлива — і хотіли знати, чому вона поводиться нахабно і намагається взяти додому в сумці книжки інших дітей. Я б сказала їм, що це тому, що вона любила книжки. Одна з матерів називала мене "опікуном" Еллі. Інша поскаржилася, що Еллі скинула пальто її дитини з вішалки на підлогу. Вона була легкою мішенню, і директриса їй не допомогла. Одного разу вона зателефонувала і сказала, що Еллі зламала унітаз, висмикнувши ручку зі стіни, і мені довелося відповісти, що вона не Супержінка", — розповіла Івонн.

Попри труднощі з письмом і математикою, коли Еллі в 11 років перейшла до середньої школи, а її техніка читання відповідала 18-річному віку.

Завдяки своїй добрій вдачі, Еллі легко заводила друзів і насолоджувалася уроками. Однак до дев'ятого класу навантаження зросло. Директорка пояснила батькам, що, оскільки вона не зможе скласти іспити GCSE, а менш складної альтернативи немає, Еллі доведеться перевестися до школи для дітей із труднощами в навчанні.

Опинившись там, у десятому класі, Еллі розквітла і склала сертифікати початкового рівня (ELC) для дітей, яким було важко досягти найнижчої оцінки на випускних іспитах GCSE.

Початок модельної кар'єри

Коли Еллі змінила школу, друг її матері побачив по денному телебаченню менеджера "інклюзивного" агентства талантів Zebedee, яке працює з людьми з обмеженими можливостями і видимими відмінностями, і припустив, що Еллі, чиїми улюбленими заняттями завжди були спів і танці, могла б стати ідеальним претендентом на контракт.

Івонн зв'язалася з Zebedee, і після пробної фотосесії 2016 року агентство додало Еллі до свого каталогу. Уже через вісім місяців Еллі з'явилася в різдвяній рекламі Superdrug, британського ритейлера товарів для здоров'я і краси,.

"Мені це сподобалося! Мені потрібно було танцювати і носити блискітки для волосся", — зізнавалася юна модель.

Зараз у Еллі — контракт з Gucci, а також активне студентське життя: вона вивчає драму і танці в коледжі Нью-Сіті в Східному Лондоні. Дівчина планує ще активніше займатися модельним бізнесом, зокрема в Америці, і мріє зніматися в кіно. Їй дуже хочеться взяти участь в одному з її улюблених шоу — "Вулиця Коронації".

Найкращий друг

Людиною, яка була з Еллі на всіх етапах її життя, — мати.

"Моя мама вірить у мене і допомагає мені досягти всього, чого я хочу. Вона ніколи і нікому не дозволяла мене утримувати", — каже дівчина.

Знаходження на очах у публіки, особливо в модельному світі, звісно, може бути вразливим місцем для будь-кого, але особливо для молодої жінки з хворобою Дауна. Тому Івонн також уважно стежить за акаунтом Еллі в Instagram, де в неї 89 300 підписників, і видаляє недоречні дописи.

Еллі зі своєю матір'ю Івонн Фото: Соцмережi

Хоча Гольдштейни не знають, чи зможе Еллі колись жити сама, вони порадили їй купити власний будинок, де будуть разом із нею, зберігаючи водночас родинний дім, щоб спонукати її навчитися готувати й вести домашнє господарство, а також бути більш незалежною.

"Нам потрібно подумати про те, як вона справлятиметься, коли нас не буде поруч. Її старша сестра Емі, вочевидь, завжди наглядатиме за нею і займатиметься фінансами, але я б не стала покладати відповідальність за Еллі на Емі, у якої своє життя", — каже жінка.

Еллі Гольдштейн на обкладинці Vogue, травень 2023 року

Еллі ж у захваті від свого будинку з трьома спальнями. Особливо їй подобається ставок з рибками, який, як вона каже, особливо до душі припаде її дворічному племіннику Блейку.

Модель та її племінник Блейк

Як і всі дівчата, міс Гольдштейн мріє про власну сім'ю.

"Одного разу мені б дуже хотілося зустріти когось особливого і вийти заміж. Я одягну велику білу сукню і станцюю особливий танець на весіллі. Блейк одягне маленький костюм і буде моїм пажем", — каже вона.

Дівчина, яка також написала книжку про своє життя з влучною назвою "Всупереч усьому", резюмує:

"Отже, тепер я модель, письменниця, студентка і домовласниця. Я б хотіла сказати це лікарю, який сказав, що я ніколи не буду ходити і говорити!"

У квітні 2023 року Еллі презентувала свою книгу "Всупереч усьому"

Раніше Фокус писав, що компанія Mattel випустила ляльку Барбі з синдромом Дауна, прототипом якої стала Еллі.