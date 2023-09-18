Український співак Віталій Козловський показав відео посвяти в артилеристи

Козловський оприлюднив запис з поля бою та показав, як веде вогонь по супротивнику.

Український співак Віталій Козловський, який був мобілізований у червні, показав відео того, що назвав посвятою в артилеристи.Популярний український співак, який нині служить у Нацгвардії, показав, як він веде вогонь по супротивнику із артилерійської зброї. Відеозапис залпу він опублікував у своєму Instagram.

38-річний український музикант підписав відео: "Посвята в артилеристи".

Посвята в артилеристи

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На оприлюдненому відео видно, як Віталій веде вогонь по ворогу.

Він запускає снаряд, після чого проходить "посвяту": побратим дає йому понюхати пороху з пустої гільзи від снаряду, обмазує щоки сажею та лупцює гільзою.

"Істинний артилерист", – каже боєць Козловському, який сміється у відповідь. Коли та де було знято відео – невідомо.

Нагадаємо, 13 червня Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини.

Віталій Козловський у військоматі

Два тижні співак проходив військову підготовку і на початку серпня вирушив на фронт. Віталій Козловський нині служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". У вільний час Козловський часто публікує відео фронтових буднів.

Так, недавно він привітав всіх із Днем танкових військ України, який святкували 14 вересня та показав як їде із побратимами на танку.

Іншого разу він демонстрував, як готує з іншими солдатами собі обід у посадці. А раз запостив відео свого виступу на сцені, зазначивши, що його відпустили додому у Київ саме для концерту, але потім він повернувся назад.

Нагадаємо, раніше Козловський опублікував пост в якому зізнався, що сумує за сценою.