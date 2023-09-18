Меган Маркл в ефектній зеленій сукні з'явилася на церемонії закриття Ігор нескорених

Раніше герцогиня Сассекська з'являлася в одязі нудної однотонної гами, але для закриття вибрала яскраве і привабливе вбрання.

Меган Маркл відмовилася від бежевих і білих образів для церемонії закриття Invictus Games, обравши яскраву зелену сукню. У змаганнях на Іграх нескорених, брали участь і українські спортсмени-ветерани. Так, Юлія Паєвська, відома, як "Тайра", отримала нагороду з рук принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл з'явилася на церемонії закриття Invictus Games у зеленій сукні Cult Gaia за 830 фунтів і туфлях Aquazzura за 530 фунтів. Герцогиня Сассекська мала невимушено стильний вигляд на церемонії закриття в Дюссельдорфі.

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Вона нарешті відмовилася від бежевих і монохромних образів, обравши яскраву зелену сукню з відкритими плечима. І доповнила образ сережками за 595 фунтів стерлінгів, які вона також вирішила вдягнути на свій перший захід у рамках Ігор.

Вбрання Меган Маркл

І вона повернула на палець діамантову каблучку від Лорейн Шварц за 62 000 доларів, зроблену з "діамантів, подарованих з Близького Сходу", походження яких вона так і не змогла пояснити. Каблучку вона поєднала з браслетом Cartier Love вартістю 5 000 фунтів стерлінгів.

Меган і принц Гаррі продемонстрували своє кохання, коли рука об руку відвідали церемонію закриття шостих Ігор непереможених, що проходили в Дюссельдорфі.

Меган Маркл і принц Гаррі на Іграх нескорених Фото: Getty Images

39-річний Гаррі мав елегантний і невимушений вигляд в елегантному чорному костюмі, який він поєднував з відповідною чорною сорочкою.

Він привітав усіх тих, хто взяв участь в Іграх нескорених, і спостерігав за церемонією закриття разом з Ельке Буденбендер, дружиною президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, яка сиділа поруч, а збірну України, як і весь стадіон, вітав стоячи.

Церемонія закриття Ігор нескорених

Сем Райдер, учасник пісенного конкурсу "Євробачення", який посів друге місце, тоді як український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу, виконав дві пісні перед початком заключних промов, і порадів тому, що Ігри нескорених відвідали 140 000 осіб.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр говорив про відчуття "спільності" ігор.

Він згадав вторгнення ЗС РФ в Україну і сказав команді, що у них є підтримка всіх, хто називає це "незаконною війною".

Обіцянку підтримки зустріли двохвилинними оваціями. Він також подякував герцогу Сассекському за запуск ігор дев'ять років тому, перш ніж принц вийшов на сцену для свого заключного слова.

Нагадаємо, на Іграх нескорених у Дюссельдорфі Юлія "Тайра" Паєвська здобула "срібло" у змаганнях із плавання.

Меган Маркл і принц Гаррі з Юлією Паєвською

"Тайра" мала брати участь у минулорічних іграх у Гаазі в Нідерландах, однак на той час була в полоні в росіян після блокади Маріуполя. Колишній дизайнер, вона стала військовим медиком і від початку війни в Україні була на фронті.