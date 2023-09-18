Стало відомо, чому Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс назвали доньку чоловічим імʼям
Зіркове подружжя вперше стало батьками у грудні 2014 року.
Стало відомо, чому 36-річна американська акторка Блейк Лайвлі та 46-річний актор Раян Рейнольдс назвали свою доньку Джеймс. Про це пише Hello Magazine.
Зірка "Пліткарки" та її чоловік є багатодітними батьками, а вперше стали мамою й татом після народження дочки Джеймс у грудні 2014 року.
Попри те, що хлопчиків часто називають Джеймсами, а не дівчаток, зіркові батьки зробили саме такий вибір.
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Подружжя обрало таке імʼя своєму первістку на честь батька Раяна Джеймса Честера Рейнольдса, який помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона у 2015 році.
З'явившись на "Good Morning Britain" після народження доньки, Рейнольдс обговорив її особливе ім'я.
"Мій батько щойно помер, але моя донька названа на його честь", — поділився канадський актор.
Батько чотирьох дітей додав: "У спектрі дивних імен для дітей знаменитостей я не відчуваю, що ми відкриваємо тут щось нове. Я не назвав її Саммер Сквош Медоуларк".
Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс також є батьками шестирічної доньки Інез і трирічної Бетті, а також новонародженого малюка, імʼя якого поки невідоме.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі сходила на прогулянку з Тейлор Свіфт.
Також Фокус писав про побачення Лайвлі та Рейнольдса в Нью-Йорку.