Лагідне сонце: чи потрібно користуватися сонцезахисним кремом восени - дерматолог

Зазвичай сонцезахисний крем використовують влітку, коли сонце знаходиться у своєму піку, проте в інші пори року воно також випромінює шкідливі УФ-випромінювання. Ексклюзивно для Фокуса лікар дерматовенеролог Антоніна Джулай розповідає про те, чому потрібно захищати шкіру від сонця навіть восени.

УФ-випромінювання поділяється на три спектри, що по різному впливають на організм людини в залежності від їх довжини. Майже весь UVC і приблизно 90 -95% UVB поглинаються озоном, а також водяною парою, киснем і вуглекислим газом під час проходження сонячного світла крізь атмосферу. Випромінення з діапазону UVA досить слабко поглинається атмосферою. Отже, радіація, що досягає поверхні Землі, переважно, містить ультрафіолет UVA, і, у невеликій частці — UVB. Лікар-дерматовенеролог, косметолог, засновниця клініки Dr.July medical beauty clinic Антоніна Джулай розповідає Фокусу, які УФ-випромінювання найшкідливіші та як від них захиститися.

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Які УФ-промені шкодять шкірі?

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"Заведено вважати, що UVB-промені більш небезпечні та пов'язані з раком шкіри, а UVA – зі старінням. Це не так. Фотостаріння і рак шкіри пов'язані з обома видами ультрафіолету; жоден з них не є більш шкідливим, ніж інший, — зазначає Антоніна Джулай.

UVB-промені дійсно більш інтенсивні, але становлять лише 5% від ультрафіолету, який досягає нашої шкіри, а UVA-промені, які складають 95%, не поглинаються атмосферою. Саме тому захищатися потрібно і від UVA, і від UVB-променів, а користуватися кремом без "подвійного" захисту взагалі немає сенсу.

UVB хвилі мають коротку довжину, тому впливають на верхній шар шкіри. Саме через цей вид опромінення ми отримуємо засмагу та сонячні опіки. UVA опромінення має найбільшу довжину хвилі та впливає на глибші шари шкіри, здатні руйнувати волокна колагену та впливати на клітини шкіри.

Коли потрібен захист

Фото: Pixabay

"UVB опромінення є найбільш активним в сонячну погоду, тоді як UVA впливає на нашу шкіру в будь-який сезон. Саме тому, для того, щоб захистити свою шкіру від фотостаріння та пігментації необхідно захищати її впродовж всього року", — зазначає дерматолог.

Антоніна Джулай зазначає, що "в умовах міста необов'язково постійно відстежувати УФ-індекс. Досить запам'ятати, що у світлий час доби сонцезахисний крем потрібен в будь-яку погоду і в будь-який сезон".

Інтенсивність UVB-випромінювання (ультрафіолетові промені групи В) залежить від географічного положення, сезону, часу дня та погоди: воно частково поглинається хмарами. Втім найбільш інтенсивне випромінювання у весняні та літні місяці з 10 до 16 годин. Але інший тип випромінювання проникає крізь хмари та однаково інтенсивне у будь-який час року і дня. Це значить, що і захищатися від них, за словами лікаря, потрібно завжди, за винятком ночі.

"Більш того, захищатися від UVA-променів варто навіть в приміщенні, адже вони безперешкодно проходять крізь звичайне скло. Щоб захиститися від випромінювання будинку і в машині, можна або скористатися кремом, або придбати спеціальну віконну плівку, яка блокує ультрафіолетове випромінювання, вона також додатково зберігає прохолоду", — радить косметологиня.

Небезпека від сонця

Фото: Freepik

У великих об’ємах УФ-промені можуть стати причиною фотостаріння шкіри та утворення агресивного раку шкіри – меланоми. Надлишок променів ультрафіолету приводить до зростання атипових клітин шкіри, а потім до формування пухлин.

"Сонячні промені впливають на вироблення меланіну у клітинах та утворенню родимок, при накопиченні можливого їх переродження у злоякісні пухлини. Тому систематичне відстеження стану родимок під наглядом дерматолога – необхідна міра упродовж всього життя", — зазначає Антоніна Джулай.

Найчастіше ракові клітини формуються на ділянках шкіри, що піддаються прямому впливу сонячного випромінювання (обличчя, руки, шия). До групи ризику захворювань відносяться люди зі світлою шкірою та з генетичною схильністю.

"Свідоме споживання сонячних променів – це задача номер один для збереження вашого здоров’я", — зазначає дерматолог.

Фото: freepik

У кожної людини свій фототип шкіри та в залежності від цього – рівень чутливості та захисту шкіри. Для цього можна використовувати спеціальні сонцезахисні засоби. Такі засоби можуть мати багато форм — крем, спрей, пудра. Також, захисні компоненти можуть додаватися в декоративну косметику. Тож задля захисту шкіри бажано щоденно використовувати сонцезахист, незалежно від пори року.

Отже, осінь – не привід ховати сонцезахисні засоби у шафку до наступного літа. Як бачите, сонце має агресивний вплив на шкіру навіть у прохолодні сезони, тому поновіть свої сонцезахисні засоби, щоб уберегти себе від негативних наслідків.

Нагадаємо, нерівність, шороховастість та бугристість шкіри може бути викликана різними причинами, тому, щоб усунути цю проблему потрібно визначити, що посприяло цьому стану.

Раніше Фокус писав про те, що шкіра – дуже чутливий орган, тому вона першою реагує на стрес, тривогу та переживання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.