Семирічний син Кім Кардаш'ян і Каньє Веста показав непристойний жест папараці (відео)

Незважаючи на те, що Кім насварила сина за непристойну поведінку, він все одно повторив свою витівку.

Син Кім Крадашьян і Каньє Веста Сейнт, якому зараз сім років, продемонстрував на публіці свою невихованість, показавши папараці середній палець, за що одразу ж отримав від матері. Кадри облетіли мережу, а деталі розкрив таблоїд Page Six.

На опублікованому відео хлопець іде з баскетбольного матчу в Лос-Анджелесі. Папараці застали його і Кім на стоянці неподалік від ресторану Islands. Побачивши людей з камерами, Сейнт недовго думаючи показав їм середній палець, хихикаючи при цьому.

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Сейнт показав свою невихованість Фото: pagesix.com

Кардаш'ян, помітивши поведінку сина, насварила його і на якийсь момент закрила обличчя хлопчика рукою.

Заходячи в будівлю, дитина ще раз показала грубий жест.

Незважаючи на неприємний інцидент, Кім навіть у цей момент мала карколомний вигляд. Вона була в чорному топі без бретелей і широких джинсах з високою талією. Волосся зірки було зібране у хвіст, а очі приховували сонцезахисні окуляри.

Пізніше того ж дня Кім зі старшою донькою Норт, якій нещодавно виповнилося 10 років, з'явилася в модному ресторані Nobu Malibu. Судячи з усього, дівчинка знає собі ціну, оскільки одягла футболку зі своїм обличчям і танцювала біля входу в ресторан, де її активно знімали папараці.

Норт поєднувала футболку з рожевими спортивними штанами і кросівками Nike, а Кім переодяглася в інший укорочений топ без бретелей з вирізом посередині.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян дуже соромно за поведінку свого чоловіка Каньє Веста в Італії. За словами інсайдерів, зірка не знає, як пояснити дітям вчинки їхнього батька, який катається на човні без штанів і одягає свою передбачувану дружину в дуже нескромне вбрання.