Ніколь Кідман сподівається, що її прийомні діти відвідають важливу для неї церемонію нагородження

Прийомна дочка Ніколь і Тома Круза Белла опублікувала в соцмережах знімок, перший за довгий час. З матір'ю вона не спілкується роками.

Прийомна дочка Ніколь Кідман і Тома Круза опублікувала в соцмережах рідкісний знімок, а її мати вкотре нагадала, що сподівається побачити її з братом Коннором на важливій для актриси церемонії нагородження Американського інституту кіно (AFI). Після розлучення Белла і Коннор не побажали підтримувати стосунки з матір'ю. Про це пише Daily Mail.

Белла Кідман Круз, яка, як і її батько, Том Круз, сповідує саєнтологію, вкрай рідко постить особисті фото в соцмережах. Але нещодавно вона показала свіже фото в романтичній білій сукні, підписавши знімок "Яке літо".

Белла Кідман Круз Фото: Скриншот

Беллу Том і Ніколь удочерили 1992 року, потім усиновили її брата Коннора, який народився 1995-го. Однак після розлучення їхніх знаменитих батьків 2001 року, Белла і Коннор залишилися з батьком і обірвали зв'язок із матір'ю.

Ніколь Кідман, Том Круз, Белла і Коннор Фото: Getty Images

Для Ніколь це було дуже болісно. 56-річна акторка, як повідомляється, сподівається, що всі її діти будуть присутні на врученні їй Премії за життєві досягнення на церемонії Американського інституту кіно (AFI).

"Ніколь намагається обмежити свої очікування, але чіпляється за надію, що Белла зможе це зробити", — зазначив інсайдер. Спочатку захід мав відбутися 10 червня, але відтоді був перенесений на пізніший термін.

Ніколь стане першою актрисою з Австралії, відзначеною цією нагородою.

"Ніколь знає, що Коннор надзвичайно відданий своєму батькові, тому вона не очікує, що він приїде, але запрошення є для них обох. Це подія, яку вони мають повне право відсвяткувати разом із рештою родини Ніколь", — повідомив інсайдер.

Ізабелла, відома як Белла, і Коннор — єдині спільні діти Тома Круза і Ніколь Кідман.

Остання публічна фотографія Ніколь з двома старшими дітьми була зроблена в березні 2007 року на церемонії вручення премії Kids' Choice Awards у Лос-Анджелесі.

У Тома Круза також є дочка Сурі Круз від колишньої дружини Кеті Холмс. Після розлучення дівчинка залишилася з матір'ю, тож з батьком вона не спілкується.

Том Круз із маленькою Сурі на руках Фото: Getty Images

Тим часом у Ніколь Кідман і Кіта Урбана є дві дочки Сандей Роуз, 14 років, і Фейт Маргарет, 12 років. Інсайдери вважають, що вони ніколи не зустрічалися зі своїми старшими братом і сестрою.

Тома і Коннора час від часу бачили разом на спортивних заходах.

Ніколь раніше заявляла, що вважає за краще тримати свої стосунки з дітьми в таємниці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як розвивалися стосунки Ніколь Кідман та її старших дітей. Інсайдери вважають, що причиною розладу в сім'ї стала саєнтологія, яку сповідують Белла і Коннор.

Також саме прихильність до цієї релігійної течії, як вважають інсайдери, завадила Тому Крузу вибудувати стосунки із Сурі Круз. Свою єдину біологічну доньку актор не бачив уже понад 10 років.