Тарас Цимбалюк показав фото з коханою "для сімейного архіву"

Популярний актор дочекався свою дівчину після тривалої розлуки.

33-річний український актор Тарас Цимбалюк поділився новими кадрами з коханою, бізнеследі Світланою Готочкіною. Знімки зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував в Instagram зі 157 тисячами підписників.

Тривалий час рестораторка була за кордоном, а напередодні повернулася до Києва. Тому виконавець ролі Карпа Кайдаша поділився новими фото з дівчиною, на яких вони усміхнено позували у ліжку.

"Моя приїхала", — прокоментував карусель нових фото з коханою актор.

Світлана позувала в білому топі та з патчами на обличчі. Вона обіймала Тараса.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

"А казав, що фото для сімейного архіву", — залишила коментар Світлана. А актор відповів, що він вважає підписників своєю сімʼєю.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Про стосунки пари стало відомо наприкінці 2022. Влітку того ж року Цимбалюк розлучився з візажисткою Тіною Антоненко через рік після весілля.

Актор відомий за багатьма українськими картинами, серед яких "Чорний ворон", "Кріпосна", "СуперКопи", "Спіймати Кайдаша" та інші.

Нагадаємо, Тарасу Цимбалюку зламали ніс під час зйомок у січні 2021 року.