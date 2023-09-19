Пріянка Чопра в чорній мінісукні з бахромою відвідала захід у Нью-Йорку (фото)

Зірка екрану обговорила гендерну рівність у мистецтві.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра зʼявилася на публіці в чорній мінісукні з бахромою. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала панельний захід "Victoria's Secret's Impact Fund" у ресторані Tavern On The Green у Нью-Йорку в понеділок, 18 вересня 2023 року.

Дружина американського музиканта Ніка Джонаса була в чорній мінісукні з довгими рукавами, бахромою та ромбовим візерунком. Вона поєднала темний ансамбль із чорними туфлями на підборах.

Міс світу 2000 року уклала своє довге волосся хвилями.

Фонд "Victoria's Secret Impact Fund" спрямований на підтримку "ґендерної рівності в мистецтві" та сприяння "розширенню економічних можливостей".

Після чотирирічної перерви подіум "Victoria's Secret" повертається у формі "єдиного у своєму роді шоу", яке одночасно є документальним фільмом і "видовищною модною подією" 26 вересня 2023.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

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Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра придбала топ українського бренду.

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