Меган Маркл не дозволяє батьку бачитися з онуками
Томас Маркл востаннє бачився з донькою у 2018 році.
Меган Маркл не дозволяє своєму батьку Томасу бачитися з онуками, принцом Арчі та принцесою Лілібет. Про це пише Daily Mail.
79-річний батько колишньої американської акторки та дружини принца Гаррі з’явився на "Good Morning Britain" в ексклюзивному інтерв’ю про свою дочку та її чоловіка.
Томас Маркл, який останні роки має напружені стосунки зі спадкоємицею, заявив, що вона не дозволяє бачитися зі своїми дітьми.
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Батько герцогині Сассекської благав її дозволити зустрітися з онуками, додаючи, що не бачив її п'ять років, відколи лежав на лікарняному ліжку у 2018 році.
"Я відкритий для цього у будь-який час, але я не бачу, що це станеться. Не думаю, що Гаррі є відкритим для мирних рішень. І не думаю, що Меган також. У Каліфорнії я можу подати до суду щоб мати можливість побачитися з онуками, але я не хочу цього робити. Інша річ, що я не зробив нічого поганого. Немає нічого, що вказувало б на те, що я погана людина", — розповів Томас Маркл.
Батько ексакторки робив низку скандальних заяв про доньку та продавав приватні фото папараці, бажаючи нажитися на славі Меган. Тому ще з 2018 року вони практично не спілкуються.
Нагадаємо, батько Меган Маркл перед коронацією Чарльза ІІІ зробив чергову скандальну заяву про доньку.
Також Фокус писав про напружені стосунки герцогині Сассекської з братом.