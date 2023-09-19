Зірка "Довбуша" Сергій Стрельников розповів, чому він досі не в ЗСУ (відео)

Після російського вторгнення Сергій Стрельников свідомо відправив у кошик 80% своєї кар'єри.

43-річний український актор Сергій Стрельников, ім'я якого у всіх на слуху після виходу на великі екрани історичного фільму Леся Саніна "Довбуш" про повстанський рух карпатських опришків на чолі з Олексою Довбушем у XVIII столітті, дав інтерв'ю журналістці і телеведучій Аліні Доротюк. У ньому, серед іншого, Сергій розповів про те, як його двічі не взяли до ЗСУ. За його словами, він ходив до військкоматів в Івано-Франківську та Києві, але і там, і там його розвернули і не дали повістку.

Від самого початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Стрельников був волонтером і допомагав українській армії.

У квітні 2022 року він пішов до військкомату в Івано-Франківську. У той період команда "Довбуша" працювала в цьому місті над останніми деталями картини.

Сергій Стрельников ретельно готувався до ролі Довбуша

"Я пішов туди, два дні стояв у черзі. Потрапив, здав документи, став начебто на облік. А потім якось вони, я не знаю, чому, або дізналися, або їхня моя медична історія збентежила. У мене проблеми з нирками, п'ять операцій на нирках з обох боків... Мені сказали, що подивилися..., "Сергію Олександровичу, заберіть назад свої документи і їдьте туди, де ви прописані". Прописаний я був у Рівненській області, де живе моя мама, Здобицький район".

Актор продовжив, що до місця прописки він не доїхав через "деякі причини".

"Потім у мене з'явилася робота по фонду, потім робота, потім на мене знову нахлинуло. Я пішов у військкомат уже тут, у Києві. Мене теж розвернули, і якось досі поки що повістка мені ще не прийшла. І я не виключаю тієї ймовірності, що я опинюся там", — розповів він, додавши, що це змушує ще більше уваги приділяти фізичній формі та тренуванням, щоб у разі чого бути готовим.

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Сергій Стрельников почав свою кар'єру актора на початку 2000-х і багато знімався в українсько-російських і російських проектах. На його рахунку ролі в серіалах "День народження буржуя 2", "Ледарі", "Європейський конвой", "Янгол-охоронець", "Бідна Настя", "Дев'ять життів Нестора Махна", "Повернення Мухтара 2" і "Повернення Мухтара 3", "Диявол з Орлі. Ангел з Орлі", "Любов на асфальті", "Чаклунське кохання", "Третього не дано", "1941".

Великий успіх йому принесли зйомки в серіалі "Справа була на Кубані", а найяскравішою роботою стала головна роль в історичному проєкті "Пристрасті за Чапаєм", де він зіграв Василя Чапаєва. Сьогодні актор говорить про те, що своєму синові Сильвестру він ніколи не покаже ці роботи.

"Я сам був росіянином наполовину. Був. Любов до свого батька-росіянина я залишаю при собі. Це святе. Але все інше, що російське, для мене не існує. Для мене не існує навіть моїх віршів російською мовою, моїх ролей, які зіграні там. Для мене всього цього вже не існує. І це не просто слова. Я "Чапаєва" своєму синові не покажу ніколи. Ні "Трюкача" не покажу, ні "Катерину" не покажу. 80% моєї кар'єри я беру і своїми руками викидаю в кошик... Це мій свідомий вибір", — підкреслив Стрельников.

Раніше Фокус писав, чому фільм Олеся Саніна "Довбуш" — це те, що зараз потрібно українцям.