Чоловік принцеси Беатріс опублікував перше фото їхньої доньки Сієнни

Едоардо Мапеллі-Моцці поділився рідкісною фотографією своєї дочки і принцеси Беатріс.

Днем раніше дочка принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці Сієнна в понеділок відсвяткувала свій другий день народження. Тож щасливий батько опублікував її знімок у соцмережах, пише Hello Magazine.

Едоардо розмістив милий знімок в Instagram, написавши: "З Днем Народження, малятко. Ти приносиш нам стільки любові й радості щодня".

Сієнна — дочка принцеси Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці

На знімку була зображена маленька Сієнна, що стоїть спиною до камери, одягнена в рожево-червону сукню з довгими рукавами і крислатий солом'яний капелюх.

Судячи з усього, фотографію було зроблено на вулиці, на задньому плані видно обнесений стіною сад.

Беатріс і Едоардо не ділилися офіційними зображеннями Сієнни з моменту її народження 2021 року, вважаючи за краще не показувати доньку у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Але раніше цього року сестра Беатріс, принцеса Євгенія, поділилася милою фотографією свого старшого сина Августа з Сієною, коли кузени насолоджувалися грою в Лондонському зоопарку.

Сієнна та Август

Сієнна також не з'являлася з батьками на будь-яких офіційних публічних заходах. Маленька дівчинка нині посідає десяте місце в черзі на британський престол, але навряд чи в майбутньому стане повноправним членом королівської сім'ї.

Її мати Беатріс постійно працює в технологічній компанії Afiniti, а в її батька Едоардо є власна компанія з розвитку нерухомості та дизайну інтер'єрів Banda Property.

Сієну хрестили під час приватної церемонії в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні, коли їй було близько шести місяців, це було підтверджено у квітні 2022 року.

У дівчинки також є старший зведений брат Крістофер Вульф, відомий як Вульфі.

Беатріс і Едоардо одружилися у Віндзорі на інтимній церемонії в липні 2020 року, коли на той час діяли обмеження на весілля через пандемію COVID-19.

Принцеса була в оновленій сукні своєї бабусі, королеви Єлизавети, яку колись створив Норман Гартнелл. А зачіску вона прикрасила тіару королеви Мері з діамантовою бахромою, яку принцеса Єлизавета також носила в день свого весілля з принцом Філіпом 1947 року.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Беатріс і її чоловік з'явилися на червоній доріжці Vogue World: London 2023.